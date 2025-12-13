Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 14:23 |
Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кривбасс

13 декабря в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» будет принимать «Колос» в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Уже на 8-й минуте «Кривбасс» усилиями Микитишина, против которого сфолил Понедельник, заработал пенальти. Пенальти исполнял Твердохлеб и уверенно его реализовал.

«Колос» сумел отыграться на 57-й минуте, когда Красничи замкнул подачу с углового.

УПЛ. 16-й тур, 13 декабря

Кривбасс – Колос – 1:1 (обновляется)

Голы: Твердохлеб, 9 – Красничи, 57

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Комментарии
