Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ
13 декабря в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Кривбасс» будет принимать «Колос» в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Уже на 8-й минуте «Кривбасс» усилиями Микитишина, против которого сфолил Понедельник, заработал пенальти. Пенальти исполнял Твердохлеб и уверенно его реализовал.
«Колос» сумел отыграться на 57-й минуте, когда Красничи замкнул подачу с углового.
УПЛ. 16-й тур, 13 декабря
Кривбасс – Колос – 1:1 (обновляется)
Голы: Твердохлеб, 9 – Красничи, 57
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Викентий и Назар Волошины, Илья Коваленко и Андрей Чепурный присоединились к «аистам»
Коуч «красных» заявил, что ему не нравится эта ситуация