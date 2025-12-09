Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПУЛИШИЧ - о своем самочувствии: «Два дня назад я был прикован к постели»
Италия
ПУЛИШИЧ - о своем самочувствии: «Два дня назад я был прикован к постели»

Кристиан оформил дубль в ворота Торино

ПУЛИШИЧ - о своем самочувствии: «Два дня назад я был прикован к постели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

«Милан» одержал победу над «Торино» на выезде (3:2) в 14-м туре Серии А. 27-летний полузащитник миланцев Кристиан Пулишич оформил дубль.

Как стало известно, американец смог выйти на поле только сегодня днем, так как прошлой ночью у него была высокая температура, и к команде он присоединился всего за несколько часов до начала матча.

«Два дня назад я был прикован к постели, но сегодня почувствовал себя значительно лучше и очень рад, что смог приехать и помочь команде.

Вчера я не был уверен, смогу ли сыграть, а сегодня утром уже чувствовал себя намного лучше. Честно говоря, для меня важнее победа команды, чем собственные голы.

Этот сезон получился довольно странным, и мне действительно хочется вернуть игровую форму. Нужно действовать по ходу игры, а там посмотрим, где окажемся к концу сезона», – сказал Пулишич Sky Sport Italia.

Милан Кристиан Пулишич Серия A
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
