ПУЛИШИЧ - о своем самочувствии: «Два дня назад я был прикован к постели»

«Милан» одержал победу над «Торино» на выезде (3:2) в 14-м туре Серии А. 27-летний полузащитник миланцев Кристиан Пулишич оформил дубль.

Как стало известно, американец смог выйти на поле только сегодня днем, так как прошлой ночью у него была высокая температура, и к команде он присоединился всего за несколько часов до начала матча.

«Два дня назад я был прикован к постели, но сегодня почувствовал себя значительно лучше и очень рад, что смог приехать и помочь команде.

Вчера я не был уверен, смогу ли сыграть, а сегодня утром уже чувствовал себя намного лучше. Честно говоря, для меня важнее победа команды, чем собственные голы.

Этот сезон получился довольно странным, и мне действительно хочется вернуть игровую форму. Нужно действовать по ходу игры, а там посмотрим, где окажемся к концу сезона», – сказал Пулишич Sky Sport Italia.