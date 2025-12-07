Вице-президент Металлиста 1925 пояснил казус в Житомире, обратившись к КДК
Юрий Коротун заявил, что харьковская команда хотела доиграть матч в понедельник
Вице-президент «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал, что произошло с освещением на стадионе в Житомире во время матча с «Вересом».
«Оборудование сгорело из-за скачка напряжения. Мы готовы предоставить все документы, что это форс-мажор. Мы предлагали сыграть завтра. Мы готовы были оплатить «Вереску» проживания здесь. Мы договорились со стадионом «Полесье» сыграть завтра. Однако общий язык мы не нашли. «Верес» возвращается домой.
Мы будем обращаться в КГК, чтобы они рассматривали ситуацию не как прецедент того, что можно манипулировать светом, чтобы специально не играть матч, а как прецедент того, что бывают непредсказуемые ситуации. Мы не можем учесть, что какой-то автомат сгорит. Сегодня в течение матча электричества стадиона «Полесье» брали новые автоматы и заменяли старые. Впрочем, система сгорела», – сказал Юрий Коротун.
В нынешнем сезоне Металлист 1925 года занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.
