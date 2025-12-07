Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вице-президент Металлиста 1925 пояснил казус в Житомире, обратившись к КДК
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 18:03 |
Юрий Коротун заявил, что харьковская команда хотела доиграть матч в понедельник

УПЛ. Юрий Коротун

Вице-президент «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал, что произошло с освещением на стадионе в Житомире во время матча с «Вересом».

«Оборудование сгорело из-за скачка напряжения. Мы готовы предоставить все документы, что это форс-мажор. Мы предлагали сыграть завтра. Мы готовы были оплатить «Вереску» проживания здесь. Мы договорились со стадионом «Полесье» сыграть завтра. Однако общий язык мы не нашли. «Верес» возвращается домой.

Мы будем обращаться в КГК, чтобы они рассматривали ситуацию не как прецедент того, что можно манипулировать светом, чтобы специально не играть матч, а как прецедент того, что бывают непредсказуемые ситуации. Мы не можем учесть, что какой-то автомат сгорит. Сегодня в течение матча электричества стадиона «Полесье» брали новые автоматы и заменяли старые. Впрочем, система сгорела», – сказал Юрий Коротун.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 года занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.

Юрий Коротун чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 5
Alex
Форс -мажор
+7
didora
Потрібно розуміти ситуацію і не пороти гарячку. Якщо Верес такий розумний, то хай переносять матчі в Польщу і поїздять трішки, то побачуть що це таке. Та грошиків розтратять ото буде треш.
+3
514839
Зробили з цих недофутболістів якихось ВІП-персон: будь ласочка, ну давайте дограємо матч, ми вам за це і готель п"ятизірковий, і дівчат на вибір у кожний номер, вечерю та сніданок - у номер, за вашим бажанням, - тільки зіграйте!))
ТЦК треба було одразу на стадіон і усю оту вересовську мразоту, на чолі з керівництвом, не в теплий готель, а прямим ходом у бліндажі на передок! Було б їм там і світло постійне, і логістика, і ще багато різних ништяків.  І підтримка глядачів була б на рівні!
0
