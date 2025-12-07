В воскресенье, 7 декабря, в 13:00 состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

