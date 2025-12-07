Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 15-го тура УПЛ состоится 7 декабря в 13:00 по киевскому времени
В воскресенье, 7 декабря, в 13:00 состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.07 для Кривбаса и 3.83 для Александрии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пономаренко доволен игрой в УПЛ
Подопечные Энрике убедительно обыграли «Ренн»