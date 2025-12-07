Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
07.12.2025 13:00 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 15-го тура УПЛ состоится 7 декабря в 13:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 7 декабря, в 13:00 состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Александрия
GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.07 для Кривбаса и 3.83 для Александрии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

