Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Брентфорд

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 14-го тура АПЛ против «Арсенала».

Игра состоится на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 15 матчей в составе «Брентфорда» и 1 голевая передача.

Стартовые составы на матч Арсенал – Брентфорд:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



👊 White at right-back

©️ Odegaard in midfield

💫 Madueke on the wing



Let’s do this, Gunners! 👊 — Arsenal (@Arsenal) December 3, 2025