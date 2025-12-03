Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Брентфорд
Матч 14-го тура АПЛ начнется в 21:30 по киевскому времени
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 14-го тура АПЛ против «Арсенала».
Игра состоится на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне и начнется в 21:30 по киевскому времени.
На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 15 матчей в составе «Брентфорда» и 1 голевая передача.
Стартовые составы на матч Арсенал – Брентфорд:
