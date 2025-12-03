Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
03 декабря 2025, 14:07 | Обновлено 03 декабря 2025, 14:30
Поединок состоится 3 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

3 декабря на Кампо де футбол Сан Грегорио пройдет матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором Торрент встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Торрент

Команда была основана еще в 1922-м году, и гордится статусом одной из старейших в Валенсии. Вот только пока другие, более молодые проекты выстреливали, тут менялись названия, а иногда сезоны даже просто пропускали. И после начала 90-х лет прошлого века не получалось вернуться хотя бы на третий уровень испанского футбола. Более того, в 2021-2023 приходилось играть и вовсе на пятом, но сейчас это участник, не особенно успешный, Сегунды Федерасьон - в четвертой лиге страны.

В Копе дель Рей получилось при этом стартовать с успеха - в конце октября получилось выиграть 3:1, пропустив от соперника гол престижа на 90-й минуте. Но там был в оппонентах такой же ноунейм - Хувентуд Торремолинос. Зато сейчас будут куда более статусные гости.

Бетис

Клуб в последнее время играет под руководством Пеллегрини. Чилиец даже трофей добыл, в виде кубка Испании. Пол года назад он был близок к новому титулу, дойдя до финала Лиги конференций. Но там решающий поединок испанцы проиграли Челси, причем крупно.

Сейчас команда из Севильи достаточно успешно выступает в нескольких турнирах кряду. В Лиге Европы уже нет сомнений, что получится снова пройти в плей-офф. Причем одновременно в Примере вышло закрепиться на пятой позиции, правда, на пару с Эспаньолом - у обоих по 24 очка. На выходных получилось выиграть дерби 2-0. Правда, это был непростой матч, с удалением и даже приостановкой поединка. И всего через трое суток приходится ехать на далеко не самый современный стадион - не исключено, что опытный чилиец оставит ряд ведущих футболистов отдыхать дома.

Статистика личных встреч

С этой командой из Валенсии Бетис проведет первый поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что у гостей получится добиться победы, причем простой. У клуба из Севильи достаточно широкая заявка - он выиграет с форой -2 гола (коэффициент - 1,60).

