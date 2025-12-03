Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Кривбассе прокомментировали слухи об интересе к Твердохлебу и Микитишину
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 13:40 | Обновлено 03 декабря 2025, 14:52
В Кривбассе прокомментировали слухи об интересе к Твердохлебу и Микитишину

Также Владимир Баенко прокомментировал ничью с «Шахтером»

В Кривбассе прокомментировали слухи об интересе к Твердохлебу и Микитишину
ФК Кривбасс

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал ничью с «Шахтером», а также слухи о интересе ЛНЗ к Егору Твердохлебу и Артуру Микитишину:

– Как оцениваете ничейную встречу с «Шахтером»?

– Эмоциональный матч. Несмотря на потерю победы в компенсированное время, я остался доволен игрой ребят. Все видели, что на поле была настоящая команда. Никто не выпадал, все выложились на максимум и даже больше. Конечно, обидно за ничью, но уверен: эта игра дала нам больше, чем просто одно очко.

– Перед матчем было много вопросов по поводу отсутствия Мендозы…

– Да, после игры главный тренер объяснил, что Глейкер получил травму и пропустил почти неделю тренировок. Поэтому привлекать его к такому матчу было невозможно. Здесь мне нечего добавить.

– Уже после матча в СМИ появилась информация о заинтересованности ЛНЗ в трансфере то ли Егора Твердохлеба, то ли Артура Микитышина. Можете прокомментировать?

– Подобные новости об интересе к нашим игрокам появляются регулярно. Так же и в этот раз. Егор – один из лучших полузащитников чемпионата Украины, который привлекает внимание многих клубов уже не первый день. Артур – также ценный игрок нашей команды, на которого тренерский штаб очень рассчитывает.

Впереди у нас два важнейших домашних матча. Руководство клуба, тренеры и все игроки сосредоточены исключительно на том, чтобы взять максимум в поединках против «Александрии» и «Колоса». Все трансферные действия станут возможными только после завершения первой части сезона.

Мы всегда открыты для переговоров, поэтому, если подобные предложения будут поступать, мы их рассмотрим. Но на данный момент в клубе нет ни одного официального обращения от кого-либо – есть только слухи вокруг.

Ранее Владимир Маханьков прокомментировал ничью с «Шахтером».

По теме:
Президент Кудровки: «Я могу только поблагодарить и тренера, и команду»
Названа причина отсутствия Мендосы в матче с Шахтером
БЕЛИК: «За границей не обращают внимания, а у нас легионеров очень любят»
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Артур Микитишин Егор Твердохлеб Владимир Баенко Шахтер - Кривбасс
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
