Бывший нападающий Ливерпуля не видит будущего в Саудовской Аравии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
03 декабря 2025, 05:18 | Обновлено 03 декабря 2025, 05:19
205
0

Нуньес настроен покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

26-летний нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес настроен покинуть клуб.

По информации источника, Нуньес «недоволен уровнем лиги и понимает, что ему будет сложно развиваться в таких условиях».

Среди причин также называют то, что Дарвин осознает: «его место в сборной Уругвая на чемпионате мира совсем не гарантировано», если он не будет играть в топ-чемпионате.

Сообщается, что «Ривер Плейт» уже сделал официальное предложение по трансферу форварда, однако сам Нуньес склоняется к возвращению в Европу.

Дарвин Нуньес Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: OneFootball
