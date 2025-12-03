Саудовская Аравия03 декабря 2025, 05:18 | Обновлено 03 декабря 2025, 05:19
205
0
Бывший нападающий Ливерпуля не видит будущего в Саудовской Аравии
Нуньес настроен покинуть клуб
03 декабря 2025, 05:18 | Обновлено 03 декабря 2025, 05:19
205
0
26-летний нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес настроен покинуть клуб.
По информации источника, Нуньес «недоволен уровнем лиги и понимает, что ему будет сложно развиваться в таких условиях».
Среди причин также называют то, что Дарвин осознает: «его место в сборной Уругвая на чемпионате мира совсем не гарантировано», если он не будет играть в топ-чемпионате.
Сообщается, что «Ривер Плейт» уже сделал официальное предложение по трансферу форварда, однако сам Нуньес склоняется к возвращению в Европу.
