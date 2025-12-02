Ман Сити присоединился к клубам, выигравшим матч АПЛ, пропустив 4 мяча

Манчестер Сити пополнил список клубов, которые выиграли в матче АПЛ, пропустив в нем 4 мяча.

Произошло это в выездном матче 14-го тура против Фулгема (5:4).

Подобным достижением не мог похвастаться ни один клуб АПЛ, начиная с 2018 года (Тоттенхэм Хотспур).

Вспомним все команды, которые побеждали в матчах чемпионата, в которых пропустили 4 гола.

Команды, которые выигрывали матч АПЛ, пропустив в нем 4 гола:

2025: Манчестер Сити, против Фулгема (5:4)

2018: Тоттенхэм Хотспур, против Лестер Сити (5:4)

2016: Суонси, против Кристал Пэлас (5:4)

2016: Ливерпуль, против Норвич Сити (5:4)

2007: Тоттенхэм Хотспур, против Рединга (6:4)

2007: Портсмут, против Рединга (7:4)

2004: Арсенал, против Тоттенхэм Хотспур (5:4)

2000: Вест Хэм Юнайтед, против Брэдфорд Сити (5:4)

1994: Саутгемптон, против Норвич Сити (5:4)