Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 декабря 2025, 23:50 |
Ман Сити присоединился к клубам, выигравшим матч АПЛ, пропустив 4 мяча

Вспомним все команды, которым подчинялось подобное достижение

Ман Сити присоединился к клубам, выигравшим матч АПЛ, пропустив 4 мяча
Манчестер Сити пополнил список клубов, которые выиграли в матче АПЛ, пропустив в нем 4 мяча.

Произошло это в выездном матче 14-го тура против Фулгема (5:4).

Подобным достижением не мог похвастаться ни один клуб АПЛ, начиная с 2018 года (Тоттенхэм Хотспур).

Вспомним все команды, которые побеждали в матчах чемпионата, в которых пропустили 4 гола.

Команды, которые выигрывали матч АПЛ, пропустив в нем 4 гола:

  • 2025: Манчестер Сити, против Фулгема (5:4)
  • 2018: Тоттенхэм Хотспур, против Лестер Сити (5:4)
  • 2016: Суонси, против Кристал Пэлас (5:4)
  • 2016: Ливерпуль, против Норвич Сити (5:4)
  • 2007: Тоттенхэм Хотспур, против Рединга (6:4)
  • 2007: Портсмут, против Рединга (7:4)
  • 2004: Арсенал, против Тоттенхэм Хотспур (5:4)
  • 2000: Вест Хэм Юнайтед, против Брэдфорд Сити (5:4)
  • 1994: Саутгемптон, против Норвич Сити (5:4)
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фулхэм - Манчестер Сити статистика
