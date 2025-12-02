Англия02 декабря 2025, 23:50 |
125
0
Ман Сити присоединился к клубам, выигравшим матч АПЛ, пропустив 4 мяча
Вспомним все команды, которым подчинялось подобное достижение
02 декабря 2025, 23:50 |
125
0
Манчестер Сити пополнил список клубов, которые выиграли в матче АПЛ, пропустив в нем 4 мяча.
Произошло это в выездном матче 14-го тура против Фулгема (5:4).
Подобным достижением не мог похвастаться ни один клуб АПЛ, начиная с 2018 года (Тоттенхэм Хотспур).
Вспомним все команды, которые побеждали в матчах чемпионата, в которых пропустили 4 гола.
Команды, которые выигрывали матч АПЛ, пропустив в нем 4 гола:
- 2025: Манчестер Сити, против Фулгема (5:4)
- 2018: Тоттенхэм Хотспур, против Лестер Сити (5:4)
- 2016: Суонси, против Кристал Пэлас (5:4)
- 2016: Ливерпуль, против Норвич Сити (5:4)
- 2007: Тоттенхэм Хотспур, против Рединга (6:4)
- 2007: Портсмут, против Рединга (7:4)
- 2004: Арсенал, против Тоттенхэм Хотспур (5:4)
- 2000: Вест Хэм Юнайтед, против Брэдфорд Сити (5:4)
- 1994: Саутгемптон, против Норвич Сити (5:4)
Teams to concede 4+ goals and win in the Prem: pic.twitter.com/PgDodKCWwf— StatMuse FC (@statmusefc) December 2, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2025, 23:37 0
Дани сделал счет 2:1 в пользу сине-гранатовых на 65-й минуте поединка
Футбол | 02 декабря 2025, 16:22 26
ЛНЗ собирается быть активным
Футбол | 02.12.2025, 08:12
Футбол | 02.12.2025, 07:44
Теннис | 02.12.2025, 19:40
Комментарии 0
Популярные новости
01.12.2025, 10:47 9
02.12.2025, 02:22 1
01.12.2025, 07:44 6
01.12.2025, 01:32 1
01.12.2025, 06:50 29
02.12.2025, 17:59 13
02.12.2025, 20:19 1
01.12.2025, 19:04 9