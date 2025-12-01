Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валентин ГОРОХ: «Хороший соперник. Результат закономерен»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 01:34
Вратарь «Вереса» прокомментировал ничью против «Карпат»

НК Верес. Валентин Горох

Вратарь ровенского «Вереса» Валентин Горох прокомментировал ничью против львовских «Карпат» (0:0) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Матч складывался очень тяжело. Это была непростая игра для обеих команд. Хороший соперник. Поэтому, я думаю, что результат закономерен.

Какой сейв был самым сложным? Все сложные. Самым сложным, пожалуй, было справиться с ударом Амбросия Чачуа, когда удалось переправить мяч над перекладиной. Была хорошая подача, соперники перебегали мне дорогу, поэтому мяча не видел и уже реагировал по факту.

Большое спасибо болельщикам за прекрасную атмосферу на сегодняшней игре».

Валентин Горох чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
