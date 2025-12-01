Валентин ГОРОХ: «Хороший соперник. Результат закономерен»

Вратарь ровенского «Вереса» Валентин Горох прокомментировал ничью против львовских «Карпат» (0:0) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Матч складывался очень тяжело. Это была непростая игра для обеих команд. Хороший соперник. Поэтому, я думаю, что результат закономерен.

Какой сейв был самым сложным? Все сложные. Самым сложным, пожалуй, было справиться с ударом Амбросия Чачуа, когда удалось переправить мяч над перекладиной. Была хорошая подача, соперники перебегали мне дорогу, поэтому мяча не видел и уже реагировал по факту.

Большое спасибо болельщикам за прекрасную атмосферу на сегодняшней игре».