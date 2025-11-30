Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Чалоба забил после углового. Челси в меньшинстве вышел вперед
Англия
30 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 30 ноября 2025, 19:53
118
0

ВИДЕО. Чалоба забил после углового. Челси в меньшинстве вышел вперед

Синие забили гол на 48-й минуте матча против Арсенала

30 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 30 ноября 2025, 19:53
118
0
ВИДЕО. Чалоба забил после углового. Челси в меньшинстве вышел вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Синие забили гол на 48-й минуте матча против Арсенала

Трево Чалоба ударом головой забил после углового. Челси в меньшинстве вышел вперед (1:0)

ГОЛ! 1:0. Трево Чалоба, 48 мин

По теме:
Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2. Исак и Гакпо, дивные желтые Пакеты. Видео голов
Лондонское дерби. Обмен уколами: Арсенал и Челси разошлись миром в АПЛ
Ровно 365 дней. Букайо Сака наконец-то сделал ассист в АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Челси - Арсенал Трево Чалоба
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Футбол | 29 ноября 2025, 19:43 0
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира

Футболиста хочет подписать «ПСЖ»

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30 ноября 2025, 08:40 14
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

Президент клуба официально представил нового наставника

ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
Футбол | 30.11.2025, 17:48
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 30.11.2025, 17:28
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем