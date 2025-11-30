Англия30 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 30 ноября 2025, 19:53
118
0
ВИДЕО. Чалоба забил после углового. Челси в меньшинстве вышел вперед
Синие забили гол на 48-й минуте матча против Арсенала
30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.
Синие забили гол на 48-й минуте матча против Арсенала
Трево Чалоба ударом головой забил после углового. Челси в меньшинстве вышел вперед (1:0)
ГОЛ! 1:0. Трево Чалоба, 48 мин
