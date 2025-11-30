Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Два месяца ожидания. Исак впервые забил за Ливерпуль в АПЛ
Англия
30 ноября 2025, 17:46 | Обновлено 30 ноября 2025, 17:49
Шведский форвард поразил ворота «Вест Хэма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий Александер Исак впервые после перехода в «Ливерпуль» забил за команду в рамках Английской Премьер-лиги.

Многомиллионый форвард вышел в стартовом составе против «Вест Хэма» и результативным ударом открыл счет в матче на 60-й минуте.

Этот забитый мяч стал вторым для Исака за «мерсисайдцев» в 11 матчах. Первый гол Александер забил в сентябре против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги (2:1).

По теме:
Пиза – Интер – 0:2. Как Лаутаро Мартинес оформил дубль. Видео голов и обзор
Полесье – Заря. Видео голов и обзор (обновляется)
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
