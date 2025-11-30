Шведский нападающий Александер Исак впервые после перехода в «Ливерпуль» забил за команду в рамках Английской Премьер-лиги.

Многомиллионый форвард вышел в стартовом составе против «Вест Хэма» и результативным ударом открыл счет в матче на 60-й минуте.

Этот забитый мяч стал вторым для Исака за «мерсисайдцев» в 11 матчах. Первый гол Александер забил в сентябре против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги (2:1).

ВИДЕО. Два месяца ожидания. Исак впервые забил за Ливерпуль в АПЛ