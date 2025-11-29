Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Вереса: «Карпаты не заслуживали победы»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 23:32 |
156
0

Защитник Вереса: «Карпаты не заслуживали победы»

В Ровно голов не забивали

29 ноября 2025, 23:32 |
156
0
Защитник Вереса: «Карпаты не заслуживали победы»
НК Верес. Роман Гончаренко

Один из лидеров «Вереса» Роман Гончаренко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в поединке 14 тура УПЛ ровенчан с «Карпатами», в котором была зафиксирована ничья – 0:0.

«На мой взгляд, соперники не наиграли на победу и если бы «Карпаты» взяли верх, то это было бы несправедливо. Согласен, гости во втором тайме чаще контролировали мяч, однако этого было недостаточно, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Мы располагали информацией, что львовяне при позиционном наступлении будут добавлять в интенсивности, поэтому важно было действовать у своих владений компактно и не позволять им разрозненными передачами находить пространство между линиями. Это нам удалось, у гостей разве что Чачуа один раз мог испортить нам настроение, однако вратарь «Вереса» был на высоте.

«Верес» также пытался действовать в своем стиле: активно в переходной фазе, на подборах, было выполнено много черновой работы. Но с выбеганиями не всегда все получалось из-за неточных передач. Однако и у нас были полумоменты у ворот «зелено-белых». Вот почему подписание мирного соглашения в Ровно считаю справедливым», – сказал Гончаренко.

Сейчас у подопечных Олега Шандрука 18 очков и они на десятом месте в чемпионате.

По теме:
Кане стал 5-м африканцем, который провел 150 матчей в УПЛ. Кто еще четыре?
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Тренер Вереса: «Как минимум одна команда наиграла на гол»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 14
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 08:44 55
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Тренер использовал цитату Хемингуэя

ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29.11.2025, 08:15
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила сумасшедший камбэк
Футбол | 29.11.2025, 22:03
Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила сумасшедший камбэк
Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила сумасшедший камбэк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 70
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем