Защитник Вереса: «Карпаты не заслуживали победы»

Один из лидеров «Вереса» Роман Гончаренко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в поединке 14 тура УПЛ ровенчан с «Карпатами», в котором была зафиксирована ничья – 0:0.

«На мой взгляд, соперники не наиграли на победу и если бы «Карпаты» взяли верх, то это было бы несправедливо. Согласен, гости во втором тайме чаще контролировали мяч, однако этого было недостаточно, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Мы располагали информацией, что львовяне при позиционном наступлении будут добавлять в интенсивности, поэтому важно было действовать у своих владений компактно и не позволять им разрозненными передачами находить пространство между линиями. Это нам удалось, у гостей разве что Чачуа один раз мог испортить нам настроение, однако вратарь «Вереса» был на высоте.

«Верес» также пытался действовать в своем стиле: активно в переходной фазе, на подборах, было выполнено много черновой работы. Но с выбеганиями не всегда все получалось из-за неточных передач. Однако и у нас были полумоменты у ворот «зелено-белых». Вот почему подписание мирного соглашения в Ровно считаю справедливым», – сказал Гончаренко.

Сейчас у подопечных Олега Шандрука 18 очков и они на десятом месте в чемпионате.