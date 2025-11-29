Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 20:30 | Обновлено 29 ноября 2025, 20:36
Игрок ЛНЗ: «Еще в первом тайме могли снять все вопросы»

Клуб из Черкас одержал третью победу подряд

Игрок ЛНЗ: «Еще в первом тайме могли снять все вопросы»
ЛНЗ. Геннадий Пасич

Один из лидеров ЛНЗ защитник Геннадий Пасич, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 14 тура УПЛ с «Кудровкой», в котором хозяева взяли верх – 1:0.

«Как ни странно, но в первом тайме, когда была более-менее равная борьба, нам было проще защищаться, чем после перерыва при ощутимом игровом преимуществе ЛНЗ. Дело в том, что до перерыва хозяева действовали дисциплинированно в обороне и не позволяли гостям быть успешными в поиске свободных зон.

А во второй 45-минутке футболисты ЛНЗ большими силами пошли вперед, создавали много голевых моментов, однако не всегда успевали вернуться на свои позиции. Поэтому нельзя сказать, что у наших владений царило спокойствие, хорошо, что благодаря надежной подстраховке дело до реальных угроз не доходило. Хотя еще в первом тайме мы легко могли снять с повестки дня вопрос о победителе и не ограничиться одним забитым мячом, но уже в очередной раз подводила реализация.

Вот почему в следующих матчах нам нужно действовать более сбалансированно. Тогда будет радовать не только победный счет, но и игра будет целостной», – сказал Пасич.

Сейчас в активе подопечных Виталия Пономарева 29 очков и они вторые в чемпионате.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии
