Дмитрий КЛЕЦ: «Хотим взять реванш»

Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Клец поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против львовских «Карпат»:

«Играл за «Карпаты» против «Вереса» и за «Верес» против «Карпат». Не могу сказать, что эти матчи для меня были какими-то особенно принципиальными.

Каждый матч в чемпионате – особенный и принципиальный. «Карпаты» для меня – не являются принципиальным соперником. Просто приятно играть против бывшей команды, которая мне дала достаточно много на пути становления профессионального футболиста. Только приятные воспоминания от пребывания во Львове. Настраиваюсь, как на каждый другой матч.

Я слежу не только за «Карпатами». Стараюсь смотреть все матчи нашего чемпионата. За «Карпаты» сейчас играют только два футболиста, с которыми пришлось выступать за этот клуб. Команда очень изменилась.

Конечно, мы помним – 0:5 во Львове в прошлом сезоне. Хотим взять реванш и показать совсем другую игру и совсем другой счет на табло».

Матч «Верес» – «Карпаты» состоится 29 ноября в 18:00 по киевскому времени.