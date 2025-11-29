Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий КЛЕЦ: «Хотим взять реванш»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 13:21 |
92
0

Дмитрий КЛЕЦ: «Хотим взять реванш»

Полузащитник «Вереса» поделился ожиданиями от матча против «Карпат»

29 ноября 2025, 13:21 |
92
0
Дмитрий КЛЕЦ: «Хотим взять реванш»
НК Верес. Дмитрий Клец

Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Клец поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против львовских «Карпат»:

«Играл за «Карпаты» против «Вереса» и за «Верес» против «Карпат». Не могу сказать, что эти матчи для меня были какими-то особенно принципиальными.

Каждый матч в чемпионате – особенный и принципиальный. «Карпаты» для меня – не являются принципиальным соперником. Просто приятно играть против бывшей команды, которая мне дала достаточно много на пути становления профессионального футболиста. Только приятные воспоминания от пребывания во Львове. Настраиваюсь, как на каждый другой матч.

Я слежу не только за «Карпатами». Стараюсь смотреть все матчи нашего чемпионата. За «Карпаты» сейчас играют только два футболиста, с которыми пришлось выступать за этот клуб. Команда очень изменилась.

Конечно, мы помним – 0:5 во Львове в прошлом сезоне. Хотим взять реванш и показать совсем другую игру и совсем другой счет на табло».

Матч «Верес» – «Карпаты» состоится 29 ноября в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Гол со штрафного принес Чернигову победу в матче Прикарпатьем
Вторая лига. 21-й тур, 29 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фонсека дал совет Мудрику. Украинец не играет из-за допинга
Дмитрий Клёц чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 08:44 31
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Тренер использовал цитату Хемингуэя

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28 ноября 2025, 15:33 81
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Денис Гармаш встал на защиту Родины

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29.11.2025, 08:15
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28.11.2025, 17:41
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Футбол | 29.11.2025, 12:09
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 10
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 12
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем