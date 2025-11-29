Журналист Rai Sport – о звезде сборной Украины: «Он нравится Аллегри»

Журналист Rai Sport Паоло Паганини поделился информацией о поиске «Миланом» усиления линии атаки в зимнее трансферное окно.

«Да, летом «Милан» вел переговоры с Довбиком. Он обладает качествами, которые нравятся Аллегри, но ему нужно восстановиться после травмы. Зиркзе же даст больше вариантов в атаке. В январе лучше выбирать игроков, которые хорошо знают Серию А», – сказал Паганини Tmw Radio.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Сообщалось, что Довбика хочет подписать европейский топ-клуб.