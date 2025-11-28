Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Голкипер Кудровки пригрозил ЛНЗ: «Мы едем туда забирать очки»

Роман Лепка ждет интересной игры против ЛНЗ

ФК Кудровка. Роман Лепка

Голкипер Кудровки Роман Лепка поделился ожиданиями от матча своей команды черкасского ЛНЗ в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

– ЛНЗ для многих неожиданно в лидерах. Или тебе это наоборот было прогнозировано?

– По-моему, они шли к этому, наверное, года три. Они строили эту структуру, набирали игроков, шли потихоньку вверх – и поэтому им судьба улыбнулась в эту сторону.

Они много работают, руководство над этим очень много работает, развили такую ​​инфраструктуру, подвезли качественных хороших легионеров. Думаю, сейчас они там, где должны быть.

Мы готовимся. Я думаю, поедем и чуть-чуть встряхнем их, несмотря на все. Теперь мы в качестве команды, которой нечего терять. Мы едем туда забирать очки. Им труднее удержать эту позицию, им будет тяжелее, потому что когда наверх залезаешь, труднее там задержаться, большее давление. Поэтому, думаю, будет интересный матч, – сказал Лепко.

Матч ЛНЗ – Кудровка запланирована на субботу, 29 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Роман Лепка Кудровка ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
