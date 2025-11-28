Клубы УПЛ готовы подписать нападающего. Он проводит топ-сезон

Форвард Зари Филипп Будковский имеет целый ряд предложений от команд верхней половины таблицы УПЛ. Сообщается, что у игрока уже три разных варианта продолжения карьеры.

При этом Будковский имеет предложение и от Зари, которая хочет сохранить капитана. Договор 33-летнего нападающего завершается летом 2026 года.

Пока нет информации, к какому варианту склоняется сам футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Будковский забил шесть голов. Больше в УПЛ только в Юрия Климчука и Проспера Оба – по 7.