Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо

27 ноября, в рамках 4-го тура Лиги конференций «Динамо» на выезде играло с кипрской «Омонией».

Команда Александра Шовковского уступила со счетом 0:2 и потерпела третье поражение в трех последних матчах.

Не обошлось и без инцидентов политического характера. Болельщики хозяев решили вывесить на трибунах флаг России. Однако стюарды сработали оперативно и уже через минуту потребовали снять этот флаг.

При этом на трибунах было много флагов СССР и баннеров с Че Геварой, которые, судя по всему, УЕФА не считает политическими.

«Динамо» осталось с тремя очками и опустилось на 27-е место в турнирной таблице. Кипрский клуб занимает 18-ю позицию, имея в своем активе пять баллов.