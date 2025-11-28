Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
Лига конференций
28 ноября 2025, 01:03
Провокация от болельщиков

Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
ФК Омония

27 ноября, в рамках 4-го тура Лиги конференций «Динамо» на выезде играло с кипрской «Омонией».

Команда Александра Шовковского уступила со счетом 0:2 и потерпела третье поражение в трех последних матчах.

Не обошлось и без инцидентов политического характера. Болельщики хозяев решили вывесить на трибунах флаг России. Однако стюарды сработали оперативно и уже через минуту потребовали снять этот флаг.

При этом на трибунах было много флагов СССР и баннеров с Че Геварой, которые, судя по всему, УЕФА не считает политическими.

«Динамо» осталось с тремя очками и опустилось на 27-е место в турнирной таблице. Кипрский клуб занимает 18-ю позицию, имея в своем активе пять баллов.

Динамо Киев Омония Омония - Динамо Александр Шовковский скандал флаг россии
Михаил Олексиенко
