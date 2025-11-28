Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
Провокация от болельщиков
27 ноября, в рамках 4-го тура Лиги конференций «Динамо» на выезде играло с кипрской «Омонией».
Команда Александра Шовковского уступила со счетом 0:2 и потерпела третье поражение в трех последних матчах.
Не обошлось и без инцидентов политического характера. Болельщики хозяев решили вывесить на трибунах флаг России. Однако стюарды сработали оперативно и уже через минуту потребовали снять этот флаг.
При этом на трибунах было много флагов СССР и баннеров с Че Геварой, которые, судя по всему, УЕФА не считает политическими.
«Динамо» осталось с тремя очками и опустилось на 27-е место в турнирной таблице. Кипрский клуб занимает 18-ю позицию, имея в своем активе пять баллов.
