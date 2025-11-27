Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Призер УПЛ решил судьбу главного тренера. Позиция принципиальна
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 23:48
Призер УПЛ решил судьбу главного тренера. Позиция принципиальна

Кирилл Нестеренко остается у руля Александрии

Призер УПЛ решил судьбу главного тренера. Позиция принципиальна
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко не будет уволен со своего поста перед стартом второй половины сезона 2025/26, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, позиция «горожан» относительно продолжения сотрудничества с 33-летним специалистом является принципиальной.

Отмечается, что цель «Александрии» на сезон 2025/26 – избежать переходных матчей.

Сейчас «Александрия» занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков в 13 матчах чемпионата Украины.

Ранее слухи о назначении на должность главного тренера «Александрии» развеял Владимир Шаран.

