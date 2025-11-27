Призер УПЛ решил судьбу главного тренера. Позиция принципиальна
Кирилл Нестеренко остается у руля Александрии
Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко не будет уволен со своего поста перед стартом второй половины сезона 2025/26, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, позиция «горожан» относительно продолжения сотрудничества с 33-летним специалистом является принципиальной.
Отмечается, что цель «Александрии» на сезон 2025/26 – избежать переходных матчей.
Сейчас «Александрия» занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков в 13 матчах чемпионата Украины.
Ранее слухи о назначении на должность главного тренера «Александрии» развеял Владимир Шаран.
