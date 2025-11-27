Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковскому посоветовали обратить внимание на троих игроков Динамо U-19
Лига конференций
Олег Федорчук выделил Богдана Редушко, Матвея Пономаренко и Федора Задорожного

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал игру киевского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также посоветовал главному тренеру «бело-синих» Александру Шовковскому обратить внимание на игроков U-19.

«Главная проблема Динамо – в подборе исполнителей. Нет в киевском клубе системы отбора и подбора игроков. Нет полноценного притока своих воспитанников.

Что касается игры против «Омонии», то я хочу прежде всего увидеть, чтобы Шовковский начал как-то лечить болезнь своей команды, а не так, что болит зуб, то нужно сало приложить или рюмку водки с перцем выпить, а лучше бутылку. И все пройдет.

Пройдет, но на день, не больше. Шовковский должен стабилизировать состав, определиться с тактикой, перестать экспериментировать, должен быть рисунок игры.

Шовковскому не мешало бы подтягивать в основу молодежь из команды U-19. Есть перспективный нападающий Федор Задорожный, есть неплохой полузащитник Богдан Редушко, давно стучится в дверь основы форвард Матвей Пономаренко, в конце концов», – сказал Федорчук.

По теме:
ВИДЕО. Омония реализовала пенальти в ворота Динамо после нарушения Попова
ФОТО. Провокация? Киприоты вывесили флаг россии на матче с Динамо
Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций Омония Омония - Динамо Динамо Киев Богдан Редушко Матвей Пономаренко Федор Задорожный Олег Федорчук Александр Шовковский
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Перець
Купили шлак Бленуце,  а молодь то таке
Ответить
+1
Burevestnik
ох ці експерди...
із останнього речення замітки про молодих гравців:
один перспективний, другий - непоганий, третій - стукає в двері.
А у футбол вони грати вже вміють? ))
Ответить
0
_ Moore
Їх всіх, а також Захарченка, СаШо вже переглянув, випробував. І що  з того, що вони є - якщо найкращий з них Пономаренко не здатен  заграти в основі?
Ответить
0
