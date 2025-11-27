Шовковскому посоветовали обратить внимание на троих игроков Динамо U-19

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал игру киевского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также посоветовал главному тренеру «бело-синих» Александру Шовковскому обратить внимание на игроков U-19.

«Главная проблема Динамо – в подборе исполнителей. Нет в киевском клубе системы отбора и подбора игроков. Нет полноценного притока своих воспитанников.

Что касается игры против «Омонии», то я хочу прежде всего увидеть, чтобы Шовковский начал как-то лечить болезнь своей команды, а не так, что болит зуб, то нужно сало приложить или рюмку водки с перцем выпить, а лучше бутылку. И все пройдет.

Пройдет, но на день, не больше. Шовковский должен стабилизировать состав, определиться с тактикой, перестать экспериментировать, должен быть рисунок игры.

Шовковскому не мешало бы подтягивать в основу молодежь из команды U-19. Есть перспективный нападающий Федор Задорожный, есть неплохой полузащитник Богдан Редушко, давно стучится в дверь основы форвард Матвей Пономаренко, в конце концов», – сказал Федорчук.