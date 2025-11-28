Лидер Реала обратился к Лунину после того, как тот пропустил три гола

26 ноября в Пирее состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором «Олимпиакос» принимал мадридский «Реал». Поединок на стадионе «Караискакис» оказался результативным и завершился победой гостей — 4:3. В составе «Реала» с первых минут сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

После завершения матча украинский вратарь был разочарован тем, что пропустил три гола и получил поддержку от основного опорника «бланкос» Орельена Тчуамени.

«Это вина нас всех, мы очень плохо защищались в этом матче», — сказал Тчуамени Лунину.

Украинский вратарь провел свой первый матч в сезоне.