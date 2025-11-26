Эдди ХАУ: «Для нас это большое разочарование»

Главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от французского «Марселя» (1:2) в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Для нас это большое разочарование, ведь все могло быть иначе. Начало было очень удачным, мы сделали действительно позитивный шаг вперед в нашем подходе к сегодняшней игре. Мы были опасны в контратаках, очень хорошо прессинговали в первом тайме, и все могло быть иначе.

Я думаю, что гол сразу после перерыва изменил настроение на всем стадионе и саму игру. Я думаю, что это была ошибка в концентрации с нашей стороны, и потом мы, возможно, не отреагировали на это достаточно хорошо. Мы пропустили второй гол, и с того момента все стало сложно.

Мы много работали, чтобы оказаться в этой позиции. Впереди много испытаний и много тяжелых выездных игр в течение этого периода, но сегодняшний день является разочарованием».