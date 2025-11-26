Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 14:47
ПАВЛОВ – о знакомстве с Суркисом: «К моему плечу кто-то прикоснулся»

Легендарный коуч вспомнил свое знакомство с Григорием Суркисом

ПАВЛОВ – о знакомстве с Суркисом: «К моему плечу кто-то прикоснулся»
ФК Ворскла. Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов, в свое время работавший с киевским Динамо, вспомнил свое знакомство с Григорием Суркисом.

Это произошло зимой на базе Динамо во время контрольного матча Днепра или сборной. К моему плечу кто-то прикоснулся, возвращаюсь – мужчина в спортивной шапочке и дубленке: «Меня зовут Григорий Михайлович Суркис».

И начал делать комплименты, какие хорошие молодые футболисты играют у меня. Такова вышла первая встреча, а затем были звонки с поздравлениями. Мы много говорили о футболе, о жизни», – сказал Павлов.

Николай Павлов работал в Динамо в 1995 году. С «бело-синими» Павлов одержал десять побед, две ничьи и однажды проиграл. Коуч завоевал титул чемпиона Украины сезона 1994/95.

Николай Павлов Григорий Суркис Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
