ПАВЛОВ – о знакомстве с Суркисом: «К моему плечу кто-то прикоснулся»

Известный украинский тренер Николай Павлов, в свое время работавший с киевским Динамо, вспомнил свое знакомство с Григорием Суркисом.

Это произошло зимой на базе Динамо во время контрольного матча Днепра или сборной. К моему плечу кто-то прикоснулся, возвращаюсь – мужчина в спортивной шапочке и дубленке: «Меня зовут Григорий Михайлович Суркис».

И начал делать комплименты, какие хорошие молодые футболисты играют у меня. Такова вышла первая встреча, а затем были звонки с поздравлениями. Мы много говорили о футболе, о жизни», – сказал Павлов.

Николай Павлов работал в Динамо в 1995 году. С «бело-синими» Павлов одержал десять побед, две ничьи и однажды проиграл. Коуч завоевал титул чемпиона Украины сезона 1994/95.