Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 23:10 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:11
У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса

Также в поединке принял участие Георгий Судаков

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 4 сейвами он получил оценку 7,4.

Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 81-й минуте. Его перфоманс оценили в 6,8 баллов.

Оценки за матч Аякс – Бенфика:

По теме:
Боруссия Д разгромила Вильярреал, несмотря на два нереализованных пенальти
Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла
Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
