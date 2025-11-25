У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса
Также в поединке принял участие Георгий Судаков
Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 4 сейвами он получил оценку 7,4.
Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 81-й минуте. Его перфоманс оценили в 6,8 баллов.
Оценки за матч Аякс – Бенфика:
