Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Мы очень долго готовились к этой игре»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 16:54 |
199
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Мы очень долго готовились к этой игре»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Вересом»

25 ноября 2025, 16:54 |
199
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Мы очень долго готовились к этой игре»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (2:2) в матче 13-го тура УПЛ.

– Максим, ты открыл счет в матче. Хотел таким образом задать команде темп игры?

– Мы очень долго готовились к этой игре, ведь была пауза в чемпионате. Хорошо проанализировали соперника и понимали, что на этот матч придут наши болельщики. С первых минут начали играть агрессивно, хотели забить как можно больше, поэтому в первом тайме создали очень много моментов. Часть из них, к сожалению, не использовали.

Результат воспринимаем очень болезненно: такое впечатление, будто это поражение. Хочется как можно быстрее проанализировать то, что произошло, сделать выводы и подготовиться как следует к следующей игре с «Шахтером». Будем оставаться профессионалами и двигаться дальше.

– Как считаешь, что изменилось после перерыва? Это была потеря концентрации или другие факторы повлияли на игру?

– Сейчас, по горячим следам, трудно что-то говорить. В перерыве тренер немного поднял градус, сказал, что нужно использовать свои возможности и не сбавлять обороты во втором тайме. Однако что-то пошло не так. На следующей неделе будем анализировать игру более подробно.

– Слышишь лозунги болельщиков во время игры или полностью погружен в процесс?

– Я полностью погружен в игру, но, конечно, бывают эпизоды: стандарты или микропаузы, когда хорошо слышна поддержка болельщиков. Мы им очень благодарны, ведь сейчас непростой период. В следующих матчах будем исправлять ошибки и постараемся набрать очки.

По теме:
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Связано с Лупашко? Гендиректор Карпат больше не посещает матчи команды
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес Максим Задерака
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Футбол | 24 ноября 2025, 23:59 12
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ

Идрисса Гуйе был удален у ирисок из-за конфликта с партнером по команде

ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
Футбол | 25 ноября 2025, 16:24 3
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?

Битва Месси и Роналду продолжается...

Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Футбол | 25.11.2025, 00:17
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение
Футбол | 25.11.2025, 10:33
В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение
В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 24.11.2025, 20:07
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
24.11.2025, 00:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем