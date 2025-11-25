Максим ЗАДЕРАКА: «Мы очень долго готовились к этой игре»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (2:2) в матче 13-го тура УПЛ.

– Максим, ты открыл счет в матче. Хотел таким образом задать команде темп игры?

– Мы очень долго готовились к этой игре, ведь была пауза в чемпионате. Хорошо проанализировали соперника и понимали, что на этот матч придут наши болельщики. С первых минут начали играть агрессивно, хотели забить как можно больше, поэтому в первом тайме создали очень много моментов. Часть из них, к сожалению, не использовали.

Результат воспринимаем очень болезненно: такое впечатление, будто это поражение. Хочется как можно быстрее проанализировать то, что произошло, сделать выводы и подготовиться как следует к следующей игре с «Шахтером». Будем оставаться профессионалами и двигаться дальше.

– Как считаешь, что изменилось после перерыва? Это была потеря концентрации или другие факторы повлияли на игру?

– Сейчас, по горячим следам, трудно что-то говорить. В перерыве тренер немного поднял градус, сказал, что нужно использовать свои возможности и не сбавлять обороты во втором тайме. Однако что-то пошло не так. На следующей неделе будем анализировать игру более подробно.

– Слышишь лозунги болельщиков во время игры или полностью погружен в процесс?

– Я полностью погружен в игру, но, конечно, бывают эпизоды: стандарты или микропаузы, когда хорошо слышна поддержка болельщиков. Мы им очень благодарны, ведь сейчас непростой период. В следующих матчах будем исправлять ошибки и постараемся набрать очки.