Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль возглавляет один неприятный рейтинг топ-5 европейских чемпионатов
24 ноября 2025, 12:06 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:09
139
0

Ливерпуль возглавляет один неприятный рейтинг топ-5 европейских чемпионатов

Команда Арне Слота проиграла 8 матчей, начиная с 27 сентября

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Ливерпуль «возглавляет» рейтинг команд топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября.

В пассиве «красных» 8 проигрышных матчей за этот период.

Ливерпуль потерпел поражение в поединках против Кристал Пэлас (АПЛ), Галатасарая (Лига чемпионов), Челси (АПЛ), Манчестер Юнайтед (АПЛ), Брентфорда (АПЛ), Кристал Пэлас (Кубок английской лиги), Манчестер Сити (АПЛ) и Ноттингем Форест (АПЛ).

По 7 поражений за аналогичный период имеют немецкие Санкт-Паули и Вольфсбург.

Клубы топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября

8 – Ливерпуль (11)
7 – Санкт-Паули (8)
7 – Вольфсбург (8)
6 – Осер (8)
6 – Вулверхэмптон (8)
6 – Атлетик (10)
6 – Майнц (11)
5 – Лидс Юнайтед (7)
5 – Бернли (7)
5 – Фулхэм (8)

В скобках – количество сыгранных матчей за данный период

По теме:
Ужасное 11-е место. Ливерпуль проиграл 6 из последних 7 матчей АПЛ
ВАН ДЕЙК: «Пропускаем слишком много легких голов. Очень сложная ситуация»
ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции
статистика Ливерпуль Санкт-Паули Вольфсбург Осер
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
