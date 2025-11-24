Ливерпуль возглавляет один неприятный рейтинг топ-5 европейских чемпионатов

Ливерпуль «возглавляет» рейтинг команд топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября.

В пассиве «красных» 8 проигрышных матчей за этот период.

Ливерпуль потерпел поражение в поединках против Кристал Пэлас (АПЛ), Галатасарая (Лига чемпионов), Челси (АПЛ), Манчестер Юнайтед (АПЛ), Брентфорда (АПЛ), Кристал Пэлас (Кубок английской лиги), Манчестер Сити (АПЛ) и Ноттингем Форест (АПЛ).

По 7 поражений за аналогичный период имеют немецкие Санкт-Паули и Вольфсбург.

Клубы топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября

8 – Ливерпуль (11)

7 – Санкт-Паули (8)

7 – Вольфсбург (8)

6 – Осер (8)

6 – Вулверхэмптон (8)

6 – Атлетик (10)

6 – Майнц (11)

5 – Лидс Юнайтед (7)

5 – Бернли (7)

5 – Фулхэм (8)

В скобках – количество сыгранных матчей за данный период