Ливерпуль возглавляет один неприятный рейтинг топ-5 европейских чемпионатов
Команда Арне Слота проиграла 8 матчей, начиная с 27 сентября
Ливерпуль «возглавляет» рейтинг команд топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября.
В пассиве «красных» 8 проигрышных матчей за этот период.
Ливерпуль потерпел поражение в поединках против Кристал Пэлас (АПЛ), Галатасарая (Лига чемпионов), Челси (АПЛ), Манчестер Юнайтед (АПЛ), Брентфорда (АПЛ), Кристал Пэлас (Кубок английской лиги), Манчестер Сити (АПЛ) и Ноттингем Форест (АПЛ).
По 7 поражений за аналогичный период имеют немецкие Санкт-Паули и Вольфсбург.
Клубы топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября
8 – Ливерпуль (11)
7 – Санкт-Паули (8)
7 – Вольфсбург (8)
6 – Осер (8)
6 – Вулверхэмптон (8)
6 – Атлетик (10)
6 – Майнц (11)
5 – Лидс Юнайтед (7)
5 – Бернли (7)
5 – Фулхэм (8)
В скобках – количество сыгранных матчей за данный период
