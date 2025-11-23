«Уделяет этому большое внимание». Малиновский рассказал о работе с Де Росси

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал об изменениях, которые произошли в команде после того, как ее возглавил новый главный тренер Даниэле Де Росси.

«Прежде всего, он привносит энергию на тренировках. Он уделяет большое внимание деталям и четко объясняет, что нужно улучшить. Прошло мало времени, но у нас – хорошая команда. Мы должны помогать друг другу и ему тоже», – цитирует Руслана TuttoMercatoWeb.

В текущем сезоне Малиновский сыграл в составе «Дженоа» 11 матчей, отличился одним забитым голом и одной результативной передачей. Контракт украинца с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Де Росси назвал Малиновского самым качественным игроком своей команды.