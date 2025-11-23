Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Уделяет этому большое внимание». Малиновский рассказал о работе с Де Росси
Италия
23 ноября 2025, 12:57 |
294
0

«Уделяет этому большое внимание». Малиновский рассказал о работе с Де Росси

Украинец – о новом тренере Дженоа

23 ноября 2025, 12:57 |
294
0
«Уделяет этому большое внимание». Малиновский рассказал о работе с Де Росси
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал об изменениях, которые произошли в команде после того, как ее возглавил новый главный тренер Даниэле Де Росси.

«Прежде всего, он привносит энергию на тренировках. Он уделяет большое внимание деталям и четко объясняет, что нужно улучшить. Прошло мало времени, но у нас – хорошая команда. Мы должны помогать друг другу и ему тоже», – цитирует Руслана TuttoMercatoWeb.

В текущем сезоне Малиновский сыграл в составе «Дженоа» 11 матчей, отличился одним забитым голом и одной результативной передачей. Контракт украинца с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Де Росси назвал Малиновского самым качественным игроком своей команды.

По теме:
Кремонезе – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Руслан Малиновский Даниэле Де Росси Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 04:30 9
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок

Герой Колоса объяснил безумную победу над Динамо в УПЛ: «Могу сказать...»
Футбол | 23 ноября 2025, 12:36 0
Герой Колоса объяснил безумную победу над Динамо в УПЛ: «Могу сказать...»
Герой Колоса объяснил безумную победу над Динамо в УПЛ: «Могу сказать...»

Юрий Климчук пообщался с журналистами после матча УПЛ

В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Футбол | 23.11.2025, 10:43
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 49
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 6
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем