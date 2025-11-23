Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала сногсшибательную фигуру. Огонь
23 ноября 2025, 01:19
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала сногсшибательную фигуру. Огонь

Елизаветаа Третьякова рассказала о своем секрете красоты

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала сногсшибательную фигуру. Огонь
Instagram. Елизавета Третьякова

Украинская блогерка и фитнес-модель Лиза Третьякова, жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, опубликовала провокационную сторис.

Отвечая на вопрос подписчицы «Как иметь такую фигуру, как у вас?», Третьякова показала зеркальное видео, где она в нижнем белье, и подробно описала свой подход к поддержанию формы.

По словам Лизы, никаких секретов нет: регулярные тренировки (желательно с тренером), сбалансированное питание, много воды, минимум сладкого, активность и стабильные привычки.

«Просто всю жизнь регулярно тренируйтесь, ешьте чисто, пейте много воды, следите за сном – и все будет легко и просто. Делайте это для себя», – написала она.

видео Елизавета Третьякова Максим Третьяков Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки видео-реклама
Максим Лапченко Источник: Instagram
yura koshak
а ще просто насосіть собі на сіські і пластику 
Spaceman
Продовжіть рядок : Дружина футболіста - бдогерка - модель - ...
