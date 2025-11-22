В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ

Директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов выступил с заявлением после последнего поражения киевлян в УПЛ.

«Наверное, в истории каждого клуба бывают периоды, которые хочется поскорее забыть. Переступить этот неудачный этап и идти дальше. Наверное, сегодня это касается и нас.

Конструктивная критика заслужена. Конструктивная критика справедлива. Но давайте просто подождем, все плохое когда-нибудь заканчивается. День сменяет ночь, а победы – сменяют поражения», – написал Шахов в Инстаграме.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.