Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 21:55 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:28
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ

Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения

В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
ФК Динамо

Директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов выступил с заявлением после последнего поражения киевлян в УПЛ.

«Наверное, в истории каждого клуба бывают периоды, которые хочется поскорее забыть. Переступить этот неудачный этап и идти дальше. Наверное, сегодня это касается и нас.

Конструктивная критика заслужена. Конструктивная критика справедлива. Но давайте просто подождем, все плохое когда-нибудь заканчивается. День сменяет ночь, а победы – сменяют поражения», – написал Шахов в Инстаграме.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо Андрей Шахов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Richard Lewis
... і тільки Суркіс не змінює тренера. 
Ответить
0
Микола Захарченко
Як завжди за всіх "віддувається" Шахов джуніор
Ответить
0
valerafan1
Пане Андрію, Ви цю казку онуку Ігоря Михайловича розкажіть. А нам, вболівальникам Динамо вже неможливо дивитися на цю гидоту. В команди та тренера ні совісті, ні честі, ні майстерності. Тому Вам було б краще помовчати, а пану Суркісу потрібно приймати радикальні рішення щоб вийти з кризиса.
Ответить
-1
Spaceman
Де відставка позорніка?
Ответить
-1
volf2020
Динамо в першу лігу.
Ответить
-2
