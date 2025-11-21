Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 16:23 |
ВИДЕО. Как форвард Шахтера оформил покер

Мохамаду Канте единолично одолел Оболонь U-19

ВИДЕО. Как форвард Шахтера оформил покер
ФК Шахтер. Мохамаду Канте

21 ноября 2025 года состоялся матч 13-го тура Национальной лиги U-19, в котором встретились юношеские команды киевской «Оболони» и донецкого «Шахтера».

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостевой команды.

В этой игре покером отличился иностранный форвард «горняков» Мохамаду Канте.

Национальная лига U-19, 13-й тур, 21 ноября

«Оболонь» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:5

Голы: Канте, 11, 14, 41, 51, Тютюнов, 90+3

Видео голов и обзор матча

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
