ВИДЕО. Как форвард Шахтера оформил покер
Мохамаду Канте единолично одолел Оболонь U-19
21 ноября 2025 года состоялся матч 13-го тура Национальной лиги U-19, в котором встретились юношеские команды киевской «Оболони» и донецкого «Шахтера».
Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостевой команды.
В этой игре покером отличился иностранный форвард «горняков» Мохамаду Канте.
Национальная лига U-19, 13-й тур, 21 ноября
«Оболонь» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:5
Голы: Канте, 11, 14, 41, 51, Тютюнов, 90+3
Видео голов и обзор матча
