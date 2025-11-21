ВИДЕО. Как форвард Шахтера оформил покер

21 ноября 2025 года состоялся матч 13-го тура Национальной лиги U-19, в котором встретились юношеские команды киевской «Оболони» и донецкого «Шахтера».

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой игре покером отличился иностранный форвард «горняков» Мохамаду Канте.

Национальная лига U-19, 13-й тур, 21 ноября

«Оболонь» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:5

Голы: Канте, 11, 14, 41, 51, Тютюнов, 90+3

