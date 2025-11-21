Нидерланды21 ноября 2025, 13:14 |
Eredivisie является лидером топ-10 европейских лиг по важному показателю
В чемпионате Нидерландов забивают в среднем больше всего за матч
Чемпионат Нидерландов является лидером среди топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству забитых мячей за матч в сезоне 2025/26 (3:36).
Чуть меньше забивают в чемпионате Германии (3.21) и Франции (2.92).
Наименее результативной лигой среди топ-10 является итальянская, в которой в среднем забивают 2.22 гола за игру.
Топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству забитых мячей за матч в сезоне 2025/26
- 3.36 – Eredivisie (Нидерланды)
- 3.21 – Bundesliga (Германия)
- 2.92 – Ligue 1 (Франция)
- 2.74 – Premier League (Англия)
- 2.67 – Liga Portugal (Португалия)
- 2.61 – La Liga (Испания)
- 2.56 – Jupiler Pro League (Бельгия)
- 2.54 – Süper Lig (Турция)
- 2.53 – Chance Liga (Чехия)
- 2.22 – Serie A (Италия)
