Eredivisie является лидером топ-10 европейских лиг по важному показателю

Чемпионат Нидерландов является лидером среди топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству забитых мячей за матч в сезоне 2025/26 (3:36).

Чуть меньше забивают в чемпионате Германии (3.21) и Франции (2.92).

Наименее результативной лигой среди топ-10 является итальянская, в которой в среднем забивают 2.22 гола за игру.

Топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству забитых мячей за матч в сезоне 2025/26