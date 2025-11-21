Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Eredivisie является лидером топ-10 европейских лиг по важному показателю
Нидерланды
21 ноября 2025, 13:14 |
85
0

Eredivisie является лидером топ-10 европейских лиг по важному показателю

В чемпионате Нидерландов забивают в среднем больше всего за матч

21 ноября 2025, 13:14 |
85
0
Eredivisie является лидером топ-10 европейских лиг по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Нидерландов является лидером среди топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству забитых мячей за матч в сезоне 2025/26 (3:36).

Чуть меньше забивают в чемпионате Германии (3.21) и Франции (2.92).

Наименее результативной лигой среди топ-10 является итальянская, в которой в среднем забивают 2.22 гола за игру.

Топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству забитых мячей за матч в сезоне 2025/26

  • 3.36 – Eredivisie (Нидерланды)
  • 3.21 – Bundesliga (Германия)
  • 2.92 – Ligue 1 (Франция)
  • 2.74 – Premier League (Англия)
  • 2.67 – Liga Portugal (Португалия)
  • 2.61 – La Liga (Испания)
  • 2.56 – Jupiler Pro League (Бельгия)
  • 2.54 – Süper Lig (Турция)
  • 2.53 – Chance Liga (Чехия)
  • 2.22 – Serie A (Италия)
По теме:
Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
МЮ планирует вернуть звезду сборной Португалии из Саудовской Аравии
Конкурент Цыганкова получил ужасную травму на тренировке Жироны
чемпионат Нидерландов по футболу статистика Серия A Ла Лига Бундеслига Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция)
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Футбол | 20 ноября 2025, 23:33 3
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026

Ежи Энгель считает свою страну фаворитом плей-офф отбора в мундиаль

Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром
Футбол | 21 ноября 2025, 12:47 0
Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром
Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром

Вечером 20 ноября состоялись матчи 4-го тура основного раунда женской ЛЧ

Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Футбол | 21.11.2025, 09:05
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 14:42
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Другие виды | 21.11.2025, 04:15
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 4
Футбол
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
20.11.2025, 06:42 8
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем