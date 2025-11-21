Тренер сборной Швеции: Это совсем новый опыт для меня. Жду матч с Украиной

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер недавно возглавил национальную команду – для него это первый опыт на уровне сборных. В марте Швеция сыграет против Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.

«Я очень рад, что получил возможность тренировать на уровне сборных. Это первый такой опыт для меня, я теперь очень жду матчей с Украиной в плей-офф».

«Мне дали шанс поработать с командой, которая может выйти на чемпионат мир. У нас есть шансы, будем готовиться к мартовским встречам», – сказал Поттер.

Победитель пары Украина – Швеция в финале сыграет против Албании или Польши.