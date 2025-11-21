Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Швеции: Это совсем новый опыт для меня. Жду матч с Украиной
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 16:51 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:16
434
1

Тренер сборной Швеции: Это совсем новый опыт для меня. Жду матч с Украиной

Поттер начал работу со сборной

21 ноября 2025, 16:51 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:16
434
1 Comments
Тренер сборной Швеции: Это совсем новый опыт для меня. Жду матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер недавно возглавил национальную команду – для него это первый опыт на уровне сборных. В марте Швеция сыграет против Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.

«Я очень рад, что получил возможность тренировать на уровне сборных. Это первый такой опыт для меня, я теперь очень жду матчей с Украиной в плей-офф».

«Мне дали шанс поработать с командой, которая может выйти на чемпионат мир. У нас есть шансы, будем готовиться к мартовским встречам», – сказал Поттер.

Победитель пары Украина – Швеция в финале сыграет против Албании или Польши.

По теме:
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Ребров рассказал, почему не забивают форварды сборной Украины
Ребров – о матче со Швецией: «Нужно выбрать тех, кто будет играть в марте»
Грэм Поттер сборная Швеции по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном
Биатлон | 20 ноября 2025, 22:17 0
Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном
Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном

Ива Морич будет выступать под флагом Хорватии

Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Футбол | 21 ноября 2025, 14:33 1
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат

Известный тренер заинтересовал «Лудогорец»

Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21.11.2025, 08:24
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Президент Эпицентра пояснил, почему клуб сменил стадион для домашних матчей
Футбол | 21.11.2025, 12:39
Президент Эпицентра пояснил, почему клуб сменил стадион для домашних матчей
Президент Эпицентра пояснил, почему клуб сменил стадион для домашних матчей
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 23:33
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Досвід набирають через поразки,чого вам й бажаємо від щірого серца!
Ответить
0
Популярные новости
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
19.11.2025, 16:18 1
Другие виды
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем