Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
20 ноября 2025, 16:49
Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»

Ян Урбан доволен жеребьевкой

Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан прокомментировал жеребьевку раунда плей-офф квалификации на ЧМ, где «бело-красные» в полуфинале сыграют с Албанией, а в случае выхода в финал встретятся с победителем пары Украина – Швеция.

– Мне кажется, что нам не на что жаловаться. Играем первый матч с Албанией дома, мы фавориты, я не боюсь этого сказать. Понятно, что в одном поединке может произойти все что угодно, но мы играем на своем поле и должны использовать этот фактор, чтобы сыграть в финале плей-офф.

Много игроков сборной Албании выступают в чемпионате Италии, Силвиньо – тренер, который идет из технического футбола. Они именно так и играют. Мы будем их анализировать, у нас достаточно времени. Сегодня нельзя говорить о каких-то конкретных деталях. Четыре месяца в футболе – это действительно очень много, и сегодня ни я, ни другие тренеры до конца не знаем, кем мы будем распоряжаться. Каркас сборной у нас есть, могу только пожелать, чтобы все играли и были в наилучшем состоянии. Это самое важное.

Это было бы немного слишком много удачи, если бы мы сыграли финал плей-офф дома. Могли получить хуже вариант. Мне кажется, мы хорошо попали. Посмотрим, кто выиграет второй полуфинал. Скажу так: если мы хотим ехать на чемпионат мира и показать там достойный уровень, нужно выиграть плей-офф независимо от того, с кем играешь. Если ты этого не сделаешь, значит, и на самом чемпионате мира многого бы не достиг.

На следующей неделе мы встретимся с тренерским штабом, чтобы проанализировать квалификацию. Потом хотим должным образом мониторить игроков. Многое может изменить трансферное окно. Есть много неизвестных, но, как мне кажется, из Цюриха мы можем возвращаться довольный.

Иван Чирко Источник: Meczyki
Prokop_Andriy
Занадто самовпевнений, Албанія останнім часом дуже непогано виглядає 
Ответить
+1
Александр Шевченко
Какие же ляхи гоноровитые. Мы фавориты. Лях, а ты случаем не забыл как закончился последний матч между Албанией и Польшей? А я напомню, Албания переехала вас тогда со счетом 2-0. 🤣 И это еще, не стоит забывать, что Албания между тем Сербию в своей группе обошла. То есть эта команда определенно играть умеет, не хуже вас ляхов. 
Ответить
+1
Winner21
Албания явный фаворит в этой четверке
Ответить
0
Dynamo1927
А что он сказал не так? Называя фаворитом, он сделал акцент на то что игра пройдёт на домашнем стадионе. Да, Польша проиграла последний матч с ними. Ну во-первых это было 3 года назад. А во-вторых игра проходила в Албании. Польша никогда не проигрывала Албании на своём стадионе.  15 матчей между ними, 10 побед у
Польши, 2 у Албании.
Ответить
-2
MaximusOne
В вас в центрі захисту грає Кендзьора, далеко не супер цз, програєте скоріш за все албанцями. 
Ответить
-2
