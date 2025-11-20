Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан прокомментировал жеребьевку раунда плей-офф квалификации на ЧМ, где «бело-красные» в полуфинале сыграют с Албанией, а в случае выхода в финал встретятся с победителем пары Украина – Швеция.

– Мне кажется, что нам не на что жаловаться. Играем первый матч с Албанией дома, мы фавориты, я не боюсь этого сказать. Понятно, что в одном поединке может произойти все что угодно, но мы играем на своем поле и должны использовать этот фактор, чтобы сыграть в финале плей-офф.

Много игроков сборной Албании выступают в чемпионате Италии, Силвиньо – тренер, который идет из технического футбола. Они именно так и играют. Мы будем их анализировать, у нас достаточно времени. Сегодня нельзя говорить о каких-то конкретных деталях. Четыре месяца в футболе – это действительно очень много, и сегодня ни я, ни другие тренеры до конца не знаем, кем мы будем распоряжаться. Каркас сборной у нас есть, могу только пожелать, чтобы все играли и были в наилучшем состоянии. Это самое важное.

Это было бы немного слишком много удачи, если бы мы сыграли финал плей-офф дома. Могли получить хуже вариант. Мне кажется, мы хорошо попали. Посмотрим, кто выиграет второй полуфинал. Скажу так: если мы хотим ехать на чемпионат мира и показать там достойный уровень, нужно выиграть плей-офф независимо от того, с кем играешь. Если ты этого не сделаешь, значит, и на самом чемпионате мира многого бы не достиг.

На следующей неделе мы встретимся с тренерским штабом, чтобы проанализировать квалификацию. Потом хотим должным образом мониторить игроков. Многое может изменить трансферное окно. Есть много неизвестных, но, как мне кажется, из Цюриха мы можем возвращаться довольный.