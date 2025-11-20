Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Маркевич отреагировал на смерть экс-игрока сборной Украины

Легендарный тренер поделился воспоминаниями об Андрее Полунине

Маркевич отреагировал на смерть экс-игрока сборной Украины
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на смерть бывшего игрока национальной сборной Украины Андрея Полунина.

– Светлый человек. Классный футболист. Мы не только в Карпатах пересекались, позже я с ним в Днепре работал. От него чувствовалась поддержка ко мне. Все-таки Андрей – старожил Днепра, один из лучших игроков. У нас были хорошие отношения. Жаль, что так случилось... Я тоже должен был быть там, в Луцке – играть в футбол. К сожалению, не смог приехать. А перед этим мы сыграли в Самборе. Все как будто было нормально. Но такова жизнь. Ничего не поделаешь.

– Чем Полунин удивлял на поле?

– Это был футболист высокого уровня. Таких мастеров, если честно, сейчас я не вижу. Футбольный интеллект, понимание, видение. Этому не научишь. У Полунина был очень высокий класс.

– Уважали его люди не только за игру?

– Безусловно. Он был справедлив и не терпел фальши. Жаль, что его уже нет с нами.

– В 1998-м львовские Карпаты, возглавляемые вами, завоевали бронзу Высшей лиги. Какая игра в исполнении Полунина запомнилась больше всего?

– Против киевского Динамо во Львове. Думаю, ту игру все помнят. Андрей был одним из лучших на поле.

– Вскоре он переехал в Нюрнберг. Была ли у вас возможность удержать его в Карпатах?

– Ну, я его просто по-человечески понял. Все-таки это была Бундеслига. Поэтому мы никак не препятствовали его переходу.

Андрей Полунин Мирон Маркевич ЦСКА Киев Нюрнберг смерть Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог сборная Украины по футболу Санкт-Паули Днепр Рот-Вайсс Эссен
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
