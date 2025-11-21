Олег КУЗНЕЦОВ: «Не конкуренты прибавили, а Динамо и Шахтер затормозили»
Авторитетный в прошлом защитник поделился своим видением соперничества в 13-м туре УПЛ
Сегодня, 21 ноября поединком «Полтава» – ЛНЗ в Украине стартует 13-й тур Премьер-лиги. В этот уик-энд даже трудно определить центральный матч тура. Хотя если смотреть по турнирной таблице, то таковой должна стать игра в Ковалевке, где встретятся шестая и четвертая команды чемпионата, «Колос» и «Динамо».
Ожиданиями от предстоящего игрового дня в УПЛ эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился авторитетный в прошлом защитник Олег Кузнецов.
«Полтава» – ЛНЗ – 15:30
«Не открою секрет, если скажу, что ЛНЗ фаворит в этом поединке. Победа во втором туре остается единственной в активе полтавчан. Они пока главные аутсайдеры чемпионата. Черкасская команда мало забивает, но их оборона является одной из лучших в лиге. Поэтому поставлю на гостей – 2:0».
«Карпаты» – «Металлист 1925» – 13:00
«Обе команды имеют амбициозные планы. «Карпатам» совсем чуть-чуть не хватило, чтобы пробиться в еврокубки в прошлом сезоне. Сейчас уже и «Металлист 1925» имеет претензии на это место. Однако харьковчанам не хватает стабильности. Они неплохо провел матчи с конкурентами, но зато теряли очки там, где этого было делать нельзя. Думаю, в этом поединке будет боевая ничья – 1:1.
«Колос» – «Динамо» – 15:30
«Скорее всего, что именно матч в Ковалевке будет центральным в туре. «Колос» и «Динамо» в турнирной таблице разделяет одно очко. Команда Руслана Костышина неплохо начала, но потом в результатах случился провал. Впрочем, последние матчи показали, что она выходит из пике. «Колос» много бьет по воротам, создает моменты, но реализация пока хромает.
«Динамо» же некуда отступать, для киевлян каждая игра решающая. Скажу больше, проигрыш в этом поединке может стоить команде потерей чемпионства. Если «Шахтер» выиграет, то отрыв будет составлять уже 10 очков. Такой гандикап, даже, учитывая, непредсказуемость нашего первенства, отыграть будет нереально.
Хотя это не другие команды прибавили в мастерстве, а «Динамо» и «Шахтер» притормозили. Но факт остается фактом, поэтому Александр Шовковский в этой игре на карту поставит все, чтобы победить. Думаю, за счет класса и мотивации гости увезут из Ковалевки три очка. 3:1».
«Оболонь» – «Шахтер» – 18:00
«Оболонь я бы назвал упертой командой. Они молодцы, в каждом поединке бьются до конца. Вот только на этот раз класс соперника в разы выше, что и предопределит итоговую победу лидера чемпионата – 3:0. «Шахтер» делегировал в сборные немало своих футболистов, но у Арды Турана была хорошая возможность дополнительно поработать с бразильцами, ведь именно они составляют главный атакующий потенциал «горняков».
«Кривбасс» – «Верес» – 13:00
«Одно время, к примеру, перед матчем с «Динамо», криворожан относили к открытиям чемпионата, но стоило подопечным Патрика ван Леувена набрать одно очко в трех матчах, как их тут же съели конкуренты.
Верес не стабилен. Да, команда потихоньку находит свою игру, но это еще не тот коллектив, который был в прошлом чемпионате. Думаю, в данном противостоянии будет зафиксирована ничья – 1:1».
«Полесье» – «Эпицентр» – 15:30
«Паузы в чемпионате идут на пользу Руслану Ротаню, поскольку его команда пока только прибавляет. Не вижу, что должно помешать «Полесью» заработать три очка в предстоящем противостоянии. 2:0. «Эпицентр» – аутсайдер. Да, в некоторых матчах команда Сергея Нагорняка смотрится неплохо, но для стабильности результатов этого явно недостаточно».
«Рух» – «Кудровка» – 18:00
«Гости находятся немного в лучшем психологическом состоянии, так как у них есть определенный запас очков перед аутсайдерами. А вот львовянам деваться некуда, позади Первая лига. Впрочем, это будет игра двух, примерно, равных команд. Мне трудно сказать насчет зрелищности в этом матче, поскольку я думаю, что соперники голов не забьют».
«Заря» – «Александрия» – 18:00
«У молодого тренера «Александрии» снова было время поработать с командой во время паузы в чемпионате. А плоды этой работы мы увидим в игре с «Зарей», которая не проигрывает уже шесть матчей, что помогло луганчанам вплотную приблизиться к верхней части турнирной таблицы. Уверен, что подопечные Виктора Скрипника не захотят останавливаться на достигнутом. 2:1».
Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 12-го тура
