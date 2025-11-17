Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 ноября 2025, 20:20
ФОТО. Забарный обратился к украинцам после победы над Исландией

Илья Забарный поблагодарил за поддержку...

ФОТО. Забарный обратился к украинцам после победы над Исландией
Instagram. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после победного матча против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026.

Футболист опубликовал на своей странице в Instagram фото из игры и краткое сообщение, которое быстро набрало популярность среди болельщиков.

«Спасибо всем, кто верил. Мы идем дальше!» – написал Забарный.

В комментариях фанаты и известные спортсмены массово поддерживают игрока, отмечая его надежность в обороне и роль в важной победе «сине-жёлтых».

Матч против Исландии стал ключевым в борьбе за выход на ЧМ-2026, а игра Забарного вновь подтвердила его статус одного из самых стабильных и важных футболистов сборной.

фото Илья Забарный сборная Украины по футболу lifestyle чемпионат мира по футболу
Источник: Instagram
