ФОТО. Забарный обратился к украинцам после победы над Исландией

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после победного матча против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026.

Футболист опубликовал на своей странице в Instagram фото из игры и краткое сообщение, которое быстро набрало популярность среди болельщиков.

«Спасибо всем, кто верил. Мы идем дальше!» – написал Забарный.

В комментариях фанаты и известные спортсмены массово поддерживают игрока, отмечая его надежность в обороне и роль в важной победе «сине-жёлтых».

Матч против Исландии стал ключевым в борьбе за выход на ЧМ-2026, а игра Забарного вновь подтвердила его статус одного из самых стабильных и важных футболистов сборной.