Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий ВИРТ: «Наши футболисты покидают стадион с высоко поднятой головой»
Украина. Первая лига
17 ноября 2025, 14:03 | Обновлено 17 ноября 2025, 14:04
Юрий ВИРТ: «Наши футболисты покидают стадион с высоко поднятой головой»

Наставник тернопольской «Нивы» поделился впечатлениями о матче с «Черноморцем»

Юрий ВИРТ: «Наши футболисты покидают стадион с высоко поднятой головой»
ФК Буковина. Юрий Вирт

В поединке 16-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» принимала «Черноморец» и проиграла со счетом 0:1. Тем не менее, главный тренер «Нивы» Юрий Вирт остался доволен своими подопечными.

«Самое главное – не удалось получить положительный результат. Любой результат, кроме проигрыша, нас бы удовлетворил бы. Но в целом я доволен полностью отношением, игрой, всеми футболистами. То, о чем мы договаривались, футболисты проделали на 100 процентов. Футболисты покидают этот стадион с высоко поднятой головой. Отдали все силы. Мы играли с топ-командой Первой лиги. Они один из лидеров, у них много опытных футболистов. Мы ни в чем не уступали. В моментах даже и лучше смотрелись. Они реализовали свой момент. Досадная ошибка наша привела к пропущенному голу. И у нас были моменты. В конце не засчитали спорный гол.

Я поблагодарил футболистов за игру, за отношение. Если дальше будем так играть, я думаю, что у нас прервется эта серия. Сейчас есть серия из поражений, но они только по счету, не по игре. Поэтому я сказал ребятам, что придут дальнейшие победы», – сказал Юрий Вирт.

Александр Кучер Юрий Вирт Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Первая лига Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак
