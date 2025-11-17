Юрий ВИРТ: «Наши футболисты покидают стадион с высоко поднятой головой»

В поединке 16-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» принимала «Черноморец» и проиграла со счетом 0:1. Тем не менее, главный тренер «Нивы» Юрий Вирт остался доволен своими подопечными.

«Самое главное – не удалось получить положительный результат. Любой результат, кроме проигрыша, нас бы удовлетворил бы. Но в целом я доволен полностью отношением, игрой, всеми футболистами. То, о чем мы договаривались, футболисты проделали на 100 процентов. Футболисты покидают этот стадион с высоко поднятой головой. Отдали все силы. Мы играли с топ-командой Первой лиги. Они один из лидеров, у них много опытных футболистов. Мы ни в чем не уступали. В моментах даже и лучше смотрелись. Они реализовали свой момент. Досадная ошибка наша привела к пропущенному голу. И у нас были моменты. В конце не засчитали спорный гол.

Я поблагодарил футболистов за игру, за отношение. Если дальше будем так играть, я думаю, что у нас прервется эта серия. Сейчас есть серия из поражений, но они только по счету, не по игре. Поэтому я сказал ребятам, что придут дальнейшие победы», – сказал Юрий Вирт.