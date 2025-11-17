Чемпионат мира17 ноября 2025, 14:03 |
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Специалист вспомнил сейв Анатолия Трубина
17 ноября 2025, 14:03 |
Украинский специалист Олег Федорчук назвал переломный момент матча между сборными Украины и Исландии в квалификации чемпионата мира, в котором команда Реброва добыла победу со счетом 2:0:
«В конце второго тайма Трубин сделал блестящий сейв. Было заметно, в каком отчаянии после этого момента находились игроки Исландии. Я считаю, что это был переломный эпизод в игре».
Ранее Олег Федорчук прокомментировал игру Анатолия Трубина в матче с Исландией.
