Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Чемпионат мира
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия

Специалист вспомнил сейв Анатолия Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский специалист Олег Федорчук назвал переломный момент матча между сборными Украины и Исландии в квалификации чемпионата мира, в котором команда Реброва добыла победу со счетом 2:0:

«В конце второго тайма Трубин сделал блестящий сейв. Было заметно, в каком отчаянии после этого момента находились игроки Исландии. Я считаю, что это был переломный эпизод в игре».

Ранее Олег Федорчук прокомментировал игру Анатолия Трубина в матче с Исландией.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
