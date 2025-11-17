В Португалии оценили травму Судакова. Когда украинец вернется на поле?

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков сможет выйти на поле в ближайшем матче своей команды, который состоится 21 ноября.

23-леиний футболист находился в расположении «сине-желтых», однако из-за травмы был вынужден вернуться в Лиссабон после поединка против Франции (0:4), который футболист провел на скамейке запасных.

По информации издания A Bola, повреждения Судакова оказалось несерьезным, поэтому он может сыграть в 1/16 финала – подопечные Жозе Моуриньо встретятся с «Атлетико» в Кубке Португалии.

Однако, окончательное решение будет принимать главный тренер «орлов». Существует вероятность, что Моуриньо выставит в Кубке резервный состав, а Судаков и другие футболисты основы выйдут на поле в Лиге чемпионов против нидерландского «Аякса» (25 ноября).

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 14 матчей в составе «Бенфики», в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.