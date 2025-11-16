Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 ноября 2025, 15:27 | Обновлено 16 ноября 2025, 15:28
Звезда сборной Украины близок к тому, чтобы сменить клуб летом

Артем Довбик может покинуть «Рому»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб лето. Об этом сообщает Уильям Ласаландра.

По информации источника, 28-летний футболист близок к тому, чтобы летом сменить команду. Встреча между спортивным директором «волков» Фредериком Массарой и агентом украинца состоится в ближайшее время.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик определился с будущим.

