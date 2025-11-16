Звезда сборной Украины близок к тому, чтобы сменить клуб летом
Артем Довбик может покинуть «Рому»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб лето. Об этом сообщает Уильям Ласаландра.
По информации источника, 28-летний футболист близок к тому, чтобы летом сменить команду. Встреча между спортивным директором «волков» Фредериком Массарой и агентом украинца состоится в ближайшее время.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик определился с будущим.
