«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру

Бывший хавбек «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка сообщил, что завершает профессиональную карьеру игрока и переходит к работе тренером. На эту новость отреагировала пресс-служба «Динамо».

«На протяжении своей динамовской карьеры Рыбалка, который в составе «бело-синих» дважды стал чемпионом Украины, а со сборной Украины U19 завоевал звание чемпиона Европы в 2009-м, зарекомендовал себя как дисциплинированный, трудолюбивый и надежный игрок, который всегда оставался преданным команде и демонстрировал высокую культуру игры. Его вклад в развитие команды, профессиональное отношение и лидерские качества неоднократно отмечали тренеры и одноклубники.

ФК «Динамо» (Киев) благодарит Сергея за годы, проведенные в бело-синей футболке, и за весомый вклад в общие достижения. Уверены, что его опыт, футбольное видение и характер станут прочной основой для становления успешной тренерской карьеры.

Желаем Сергею Рыбалке вдохновения, побед и профессионального роста на новом пути. Пусть тренерская работа приносит ему удовольствие, развитие и новые достижения», – говорится в сообщении «Динамо».