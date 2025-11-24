Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 08:41 |
9327
2

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру

Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую

24 ноября 2025, 08:41 |
9327
2 Comments
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
ФК Динамо. Сергей Рыбалка

Бывший хавбек «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка сообщил, что завершает профессиональную карьеру игрока и переходит к работе тренером. На эту новость отреагировала пресс-служба «Динамо».

«На протяжении своей динамовской карьеры Рыбалка, который в составе «бело-синих» дважды стал чемпионом Украины, а со сборной Украины U19 завоевал звание чемпиона Европы в 2009-м, зарекомендовал себя как дисциплинированный, трудолюбивый и надежный игрок, который всегда оставался преданным команде и демонстрировал высокую культуру игры. Его вклад в развитие команды, профессиональное отношение и лидерские качества неоднократно отмечали тренеры и одноклубники.

ФК «Динамо» (Киев) благодарит Сергея за годы, проведенные в бело-синей футболке, и за весомый вклад в общие достижения. Уверены, что его опыт, футбольное видение и характер станут прочной основой для становления успешной тренерской карьеры.

Желаем Сергею Рыбалке вдохновения, побед и профессионального роста на новом пути. Пусть тренерская работа приносит ему удовольствие, развитие и новые достижения», – говорится в сообщении «Динамо».

По теме:
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Кубок Украины. Жеребьевка 1/4 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей Рыбалка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 08:55 15
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ

Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения

ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
Авто/мото | 23 ноября 2025, 11:55 10
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса

На болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри было выявлено нарушение регламента

Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Теннис | 24.11.2025, 01:10
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Другие виды | 23.11.2025, 11:35
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24.11.2025, 07:33
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Згадали... Ну і добре
Ответить
0
movkli
готове серце та за кордоном пограв... 2 в 1 ... не дякуйте ІМ
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10
Авто/мото
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 14
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем