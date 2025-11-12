ЗАГУРСКИЙ: «Полесью нужно реально подтвердить свое третье место»

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский в интервью для FootballHub рассказал, как изменился клуб после прихода Геннадия Буткевича, можно ли сегодня ставить «Полесье» на один уровень с «Динамо» и «Шахтером», а также поделился деталями относительно бюджета и структуры клуба.

– Насколько тяжело с финансированием было до прихода Геннадия Буткевича?

– Было чрезвычайно сложно, ведь клуб был коммунальным – собственностью житомирского городского совета. С первой лиги существовать исключительно на бюджетные средства было чрезвычайно трудно. Была первая история – в автобусе сломался интеркулер, тогда он стоил больше 50 тысяч гривен. Этих средств вообще не было. Нужно было пройти все круги ада, чтобы эти деньги выделили официально, найти их у спонсоров или прийти к губернатору и взять их – без автобуса команда не играет.

– Сейчас 50 тысяч, чтобы починить автобус – это не такая большая проблема?

– Да, с приходом Геннадия Владиславовича это не является проблемой. Проблемы просто масштабировались – это уже микропроблема, какая-то операционная. А тогда это была проблема глобального характера. Да и сам по себе клуб тогда был маленьким – штатная численность была 40 человек, а сейчас эта штатная численность в 10 раз больше.

– Вы можете назвать хотя бы приблизительные цифры бюджета клуба?

– Ну, ориентировочный бюджет, если смотреть среднее значение между прошлым сезоном. Потому что у нас бюджет на год всё-таки не соответствует сезону: сезон начинается в июле, заканчивается в мае. В целом примерно у нас 25–30 миллионов долларов.

– На что расходуются средства из этого бюджета?

– Зарплата, она, как правило, составляет наибольшую долю – примерно шестьдесят процентов, две трети. Развитие, поддержка инфраструктуры, операционные вещи, сборы, выезды, размещение в других городах, обслуживание автотранспорта, обеспечение административного персонала, а также содержание Центрального стадиона, который на сегодняшний день не находится в нашей собственности – он в областной коммунальной собственности. Но мы за время войны уже вложили более трёх миллионов долларов.

– Сейчас мы сидим на новой базе клуба. Расскажите, сколько потратили вообще на строительство такой инфраструктуры, потому что я так понимаю, что сейчас эта база одна из лучших в Украине или, возможно, даже лучшая база в Украине, если мы говорим именно о футбольной базе.

– Я так не могу сказать сразу, но, наверное, то, что я могу посчитать прямо «на колёсах», – где-то больше двадцати миллионов. Нужно понимать, что на данный момент это примерно один операционный годовой бюджет команды. Моё мнение, что это оправдано, мы не будем говорить за другие клубы, но нужно тратить средства, делать инфраструктуру, хорошие поля.

– Вы внутри клуба для себя понимаете, что уже конкурируете и боретесь с «Динамо» и «Шахтёром», или всё-таки за третье место?

– Я думаю, что для того, чтобы говорить, что мы боремся с «Динамо» и «Шахтёром», нам нужно реально подтвердить своё третье место, то есть занять его в турнирной таблице. Тогда мы будем говорить о чём-то большем.

– Насколько «Полесье» может конкурировать с грандами в трансферах? «Шахтёр», условно говоря, подписывает футболистов на очень много миллионов евро. Может ли сейчас «Полесье», условно говоря, себе позволить такие трансферы? Или в будущем?

– В будущем будет видно, но на данный момент мы точно на такие суммы не рассчитываем. Эти суммы гораздо скромнее, меньше. Если сравнивать, скажем так, где-то с «Динамо» – наверное, с «Динамо» мы уже можем конкурировать. На сегодняшний день платить за футболистов по пятнадцать–двадцать миллионов, как это делает «Шахтёр», мы не можем.

– Вы не обсуждали какую-то, знаете, верхнюю планку, условно говоря, в трансферах, что если, условно, десять миллионов – то точно нет, или пять миллионов – то точно нет? Нет какой-то верхней планки, что эту сумму мы точно не даём за трансфер?

– Дело в том, что на сегодняшний день команда у нас фактически укомплектована. Там буквально есть пару позиций. И в связи с тем, что нам не нужно брать много игроков, возможно, те суммы, которые были в прошлом году, будут увеличены. Но я думаю, что это будет даже не десять, не пять. Думаю, что в любом случае это будет до пяти, не больше.

– Три–четыре миллиона – это можно обсуждать?

– Смотря от игрока. Мы, например, жалеем об уходе Факундо Батисты, потому что он реально, все видели, что он даёт результат, даёт разницу в чемпионате. Но в связи с тем, что идёт война, он где-то испугался, и нам пришлось с ним попрощаться. Но если мы будем видеть, что есть игроки в Украине, которые здесь и сейчас сделают разницу в команде, я думаю, что мы где-то будем понемногу, в соответствии, опять же, с конъюнктурой рынка, в соответствии с запросом тренеров, повышать.

– Расскажите о структуре клуба:

– Функциональная структура, если укрупнённо, она выглядит, конечно, так: это президент клуба, который принимает абсолютно все стратегические решения. Он на сегодняшний день уже доходит до того, что нужно всё это делегировать, потому что клуб растёт. На сегодняшний день клуб – это уже больше четырёхсот человек. Это вице-президент, который руководит абсолютно всем спортивным департаментом, то есть всей спортивной частью. Спортивный блок – это иерархия вице-президента Александра Хацкевича. И фактически есть организационно-административный блок вопросов. Это финансовый департамент, юридический департамент, кадровый отдел, операционное управление, руководство базой, руководство автотранспортом и так далее – это за мной. Поэтому, если укрупнённо, сейчас это выглядит так.

– Можно ли уже «Полесье» сравнивать с грандами – «Динамо» и «Шахтёром»?

– Мы трезво смотрим на ситуацию. На сегодняшний день мы не можем ставить себя на одну ступень ни с «Динамо», ни с «Шахтёром». «Динамо» дважды завоёвывало европейские трофеи, есть также и у «Шахтёра» европейский трофей. Эти команды – многолетние участники не просто еврокубков, они – многолетние участники Лиги чемпионов.