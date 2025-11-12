Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
12 ноября 2025, 01:09 | Обновлено 12 ноября 2025, 01:16
Вечером 11 ноября состоялись матчи 3-го тура основного раунда женской ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 ноября состоялись матчи 3-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

Реал Мадрид и Париж разошлись миром (1:1), Челси отгрузил 6 мячей в ворота команды Санкт-Пельтен (6:0).

Рома потерпела поражение от Волеренги (0:1), а Лион переиграл Вольфсбург (3:1).

В турнирной таблице лидируют: Лион (9 очков), Челси, Реал (по 7), Барселона, Вольфсбург, Манчестер Юнайтед (по 6).

Лига чемпионов по футболу среди женщин

3-й тур, 11 ноября 2025

Рома (Италия) – Волеренга (Норвегия) – 0:1

Гол: Бреккен, 40

Лион (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 3:1

Голы: Хегерберг, 25, 30, Рейнар, 72 (пен) – Беренстейн, 80

Реал Мадрид (Испания) – Париж (Франция) – 1:1

Голы: Вир, 90+8 – Аццаро, 41 (пен)

Санкт-Пельтен (Австрия) – Челси (Англия) – 0:6

Голы: Каптейн, 13, Макарио, 44, 53 (пен), Керр, 75, 90+2, Эберт, 86 (автогол)

Турнирная таблица

