Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
Вечером 11 ноября состоялись матчи 3-го тура основного раунда женской ЛЧ
Вечером 11 ноября состоялись матчи 3-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.
18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Реал Мадрид и Париж разошлись миром (1:1), Челси отгрузил 6 мячей в ворота команды Санкт-Пельтен (6:0).
Рома потерпела поражение от Волеренги (0:1), а Лион переиграл Вольфсбург (3:1).
В турнирной таблице лидируют: Лион (9 очков), Челси, Реал (по 7), Барселона, Вольфсбург, Манчестер Юнайтед (по 6).
Лига чемпионов по футболу среди женщин
3-й тур, 11 ноября 2025
Рома (Италия) – Волеренга (Норвегия) – 0:1
Гол: Бреккен, 40
Лион (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 3:1
Голы: Хегерберг, 25, 30, Рейнар, 72 (пен) – Беренстейн, 80
Реал Мадрид (Испания) – Париж (Франция) – 1:1
Голы: Вир, 90+8 – Аццаро, 41 (пен)
Санкт-Пельтен (Австрия) – Челси (Англия) – 0:6
Голы: Каптейн, 13, Макарио, 44, 53 (пен), Керр, 75, 90+2, Эберт, 86 (автогол)
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец продолжает ждать решения
Американец выделил Теренса Кроуфорда