Заря и Колос проведут товарищеский матч во время международной паузы
Встреча состоится 15 ноября
«Заря» и «Колос» проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.
Во время международной паузы, помимо тренировочного процесса, футболистов «Зари» также ждет встреча с клубом из Ковалевки. Поединок запанирован на 15 ноября.
«Заря» после 12 туров Украинской Премьер-лиги имеет в своем активе 19 очков и располагается на седьмом месте турнирной таблицы. Кубок Украины луганский клуб покинул уже на этапе 1/32 финала, уступив «Черноморцу» со счетом 1:2.
