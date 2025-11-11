Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
11 ноября 2025, 22:44
Заря и Колос проведут товарищеский матч во время международной паузы

Встреча состоится 15 ноября

Заря и Колос проведут товарищеский матч во время международной паузы
ФК Заря

«Заря» и «Колос» проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Во время международной паузы, помимо тренировочного процесса, футболистов «Зари» также ждет встреча с клубом из Ковалевки. Поединок запанирован на 15 ноября.

«Заря» после 12 туров Украинской Премьер-лиги имеет в своем активе 19 очков и располагается на седьмом месте турнирной таблицы. Кубок Украины луганский клуб покинул уже на этапе 1/32 финала, уступив «Черноморцу» со счетом 1:2.

Заря Луганск Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи Заря - Колос
Даниил Кирияка Источник: ФК Заря Луганск
