Президент известного клуба заявил, что они могут подписать Месси

Президент турецкого гранда Дурсун Озбек заявил, что клуб имеет «реальные шансы» пригласить Лионеля Месси.

По его словам, «Галатасарай» сейчас находится в стабильном финансовом состоянии и готов к амбициозным шагам.

Возвращение аргентинца в Европу может состояться на правах аренды из «Интер Майами» во время зимнего межсезонья MLS – по аналогии с «правилом Бекхэма». В Стамбуле этот вариант уже вызвал настоящий фурор.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Восьмикратный обладатель Золотого мяча связал свое будущее с флоридским клубом до конца 2028 года.