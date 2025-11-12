Президент известного клуба заявил, что они могут подписать Месси
«Галатасарай» готов оформить громкий переход
Президент турецкого гранда Дурсун Озбек заявил, что клуб имеет «реальные шансы» пригласить Лионеля Месси.
По его словам, «Галатасарай» сейчас находится в стабильном финансовом состоянии и готов к амбициозным шагам.
Возвращение аргентинца в Европу может состояться на правах аренды из «Интер Майами» во время зимнего межсезонья MLS – по аналогии с «правилом Бекхэма». В Стамбуле этот вариант уже вызвал настоящий фурор.
Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Восьмикратный обладатель Золотого мяча связал свое будущее с флоридским клубом до конца 2028 года.
