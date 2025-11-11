К игроку Динамо есть интерес из АПЛ: за ним внимательно следят
Однако Михавко нужно найти стабильность
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что за центральным защитником Тарасом Михавко следят многие клубы, в том числе из АПЛ, но игрок пока не показывает стабильный футбол.
«Михавко может играть в хорошем чемпионате, но ему нужно пройти сложный период и перейти во взрослый футбол. У него есть все данные. Был интерес и со стороны Марселя, и со стороны клубов АПЛ».
«За ним смотрят и следят, учитывая кейс Забарного. Интерес есть, но Тарасу нужно стать стабильным игроком», – сказал Цыганык.
В нынешнем сезоне 20-летний Михавко провел 20 матчей и забил 3 гола.
