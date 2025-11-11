Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К игроку Динамо есть интерес из АПЛ: за ним внимательно следят
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 17:05 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:28
852
4

К игроку Динамо есть интерес из АПЛ: за ним внимательно следят

Однако Михавко нужно найти стабильность

11 ноября 2025, 17:05 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:28
852
4 Comments
К игроку Динамо есть интерес из АПЛ: за ним внимательно следят
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что за центральным защитником Тарасом Михавко следят многие клубы, в том числе из АПЛ, но игрок пока не показывает стабильный футбол.

«Михавко может играть в хорошем чемпионате, но ему нужно пройти сложный период и перейти во взрослый футбол. У него есть все данные. Был интерес и со стороны Марселя, и со стороны клубов АПЛ».

«За ним смотрят и следят, учитывая кейс Забарного. Интерес есть, но Тарасу нужно стать стабильным игроком», – сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне 20-летний Михавко провел 20 матчей и забил 3 гола.

По теме:
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Эпицентр проведет контрольный матч с грандом УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Мельгоса внес два изменения в заявку молодежной сборной Украины
Тарас Михавко Игорь Цыганык Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн
Война | 11 ноября 2025, 14:26 9
Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн
Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн

Центральный защитник ПСЖ поможет собрать деньги на защиту украинцев

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:15 14
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Шанс для украинцев. Жирона узнала соперника по Кубку Испании
Футбол | 11.11.2025, 16:27
Шанс для украинцев. Жирона узнала соперника по Кубку Испании
Шанс для украинцев. Жирона узнала соперника по Кубку Испании
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Футбол | 10.11.2025, 18:46
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dimaryz81
Я подумал речь о Бленуце.
Ответить
0
Burevestnik
- Петька, тут темно як в дупі!!!
- Вас Іван - все ти знаєш, всюди ти був...
--- - - - - 
Чи можна вірити Циганику? Мать таки так.)
Ответить
0
fifa2020
Я тоже можу такі говно новини генерувати замість циганика! Ще циганик забув мега інформацію розказати, що ним турки інтересуються) Но це він розкаже через місяць)
Ответить
0
Перець
Починайте слідкувати за Біловаром
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 10
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем