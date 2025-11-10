Волынец отпраздновал «сухой» юбилей

32-летний голкипер житомирян Евгений Волынец провел 60-й сухой матч в карьере. 36 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Колоса», 15 – «Полесья» и 9 – «Днепра-1». 56 игр Евгений отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.

Свой первый сухой матч Волынец провел 15 сентября 2019 года в домашнем поединке ковалевцев со «Львовом» в УПЛ (1:0), выйдя таким образом на рубеж «60» за 6 лет 55 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Евгения Волынца