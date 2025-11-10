Волынец отпраздновал «сухой» юбилей
Голкипер «Полесья» 60-й раз в карьере отыграл на «ноль»
32-летний голкипер житомирян Евгений Волынец провел 60-й сухой матч в карьере. 36 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Колоса», 15 – «Полесья» и 9 – «Днепра-1». 56 игр Евгений отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.
Свой первый сухой матч Волынец провел 15 сентября 2019 года в домашнем поединке ковалевцев со «Львовом» в УПЛ (1:0), выйдя таким образом на рубеж «60» за 6 лет 55 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи в карьере Евгения Волынца
|
СМ
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
15.09.2019
|
Чемпионат Украины
|
Колос
|
Львов
|
1:0 (д)
|
10-й
|
14.02.2021
|
Чемпионат Украины
|
Колос
|
Шахтер
|
0:0 (д)
|
20-й
|
10.08.2021
|
Лига конференций
|
Колос
|
Шахтер Крг
|
0:0 (г)
|
30-й
|
27.11.2022
|
Чемпионат Украины
|
Колос
|
Львов
|
1:0 (г)
|
40-й
|
07.10.2024
|
Чемпионат Украины
|
Днепр-1
|
Верес
|
2:0 (д)
|
50-й
|
28.02.2025
|
Чемпионат Украины
|
Полесье
|
Оболонь
|
0:0 (г)
|
60-й
|
09.11.2025
|
Чемпионат Украины
|
Полесье
|
Александрия
|
3:0 (г)
