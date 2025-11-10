Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Волынец отпраздновал «сухой» юбилей

Голкипер «Полесья» 60-й раз в карьере отыграл на «ноль»

Волынец отпраздновал «сухой» юбилей
ФК Полесье. Евгений Волынец

32-летний голкипер житомирян Евгений Волынец провел 60-й сухой матч в карьере. 36 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Колоса», 15 – «Полесья» и 9 – «Днепра-1». 56 игр Евгений отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.

Свой первый сухой матч Волынец провел 15 сентября 2019 года в домашнем поединке ковалевцев со «Львовом» в УПЛ (1:0), выйдя таким образом на рубеж «60» за 6 лет 55 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Евгения Волынца

СМ

Дата

Турнир

Клуб

Соперник

Счет

1-й

15.09.2019

Чемпионат Украины

Колос

Львов

1:0 (д)

10-й

14.02.2021

Чемпионат Украины

Колос

Шахтер

0:0 (д)

20-й

10.08.2021

Лига конференций

Колос

Шахтер Крг

0:0 (г)

30-й

27.11.2022

Чемпионат Украины

Колос

Львов

1:0 (г)

40-й

07.10.2024

Чемпионат Украины

Днепр-1

Верес

2:0 (д)

50-й

28.02.2025

Чемпионат Украины

Полесье

Оболонь

0:0 (г)

60-й

09.11.2025

Чемпионат Украины

Полесье

Александрия

3:0 (г)
По теме:
ПОЛЕГЕНЬКО: «Сейчас очень много команд выровнялось, и очень интересно»
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Эдуард САРАПИЙ: «Нарабатываем стандарты, и они принесли нам результат»
цифры и факты Украинская Премьер-лига Евгений Волынец Полесье Житомир
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
