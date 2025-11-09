Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Уэйн Руни внезапно розбогател на космическую сумму. Что случилось?
Другие новости
09 ноября 2025, 23:30 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:01
813
1

ФОТО. Уэйн Руни внезапно розбогател на космическую сумму. Что случилось?

Уэйн Руни стал богаче на миллионы фунтов

09 ноября 2025, 23:30 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:01
813
1 Comments
ФОТО. Уэйн Руни внезапно розбогател на космическую сумму. Что случилось?
Instagram. Уэйн Руни

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии вернет около 800 000 фунтов стерлингов от HMRC после ликвидации компании, управлявшей его имиджевыми правами.

По данным The Sun, общий доход от этого процесса составит 22,5 млн фунтов, что увеличит его состояние до 170 млн.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Руни – лучший бомбардир в истории «Юнайтед» (253 гола в 559 матчах) и бывший рекордсмен сборной Англии (53 гола в 120 играх). Он начал карьеру в «Эвертоне», перешел в «Юнайтед» в 2004 году за 27 млн фунтов и за 13 лет выиграл все главные клубные трофеи, включая Лигу чемпионов и пять титулов АПЛ.

После завершения карьеры он тренировал «Дерби Каунти», «Бирмингем» и «Плимут», но безуспешно. Сейчас Руни работает футбольным экспертом. Его состояние сформировалось благодаря огромным зарплатам – до 300 000 фунтов в неделю – и рекламным контрактам с Nike, Coca-Cola и EA Sports.

По теме:
ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил своей новой публикацией
Холанд обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг
Холанд забил 23 гола в АПЛ против клубов «Большой шестерки»
фото Уэйн Руни Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09 ноября 2025, 17:30 178
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде

«Фиолетовые» одолели чемпионов Украины, до этого обыграв «горняков»

Вратарь сборной Украины попал в черный список главного тренера
Футбол | 09 ноября 2025, 23:22 0
Вратарь сборной Украины попал в черный список главного тренера
Вратарь сборной Украины попал в черный список главного тренера

У Андрея Лунина – проблемы в «Реале»

Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09.11.2025, 02:44
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Футбол | 09.11.2025, 02:12
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 16:00
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
От так думаєш що він спився як деякі футболісти на пенсії,а він тепер мультимільйонер
Ответить
0
Популярные новости
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем