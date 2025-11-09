ФОТО. Уэйн Руни внезапно розбогател на космическую сумму. Что случилось?

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии вернет около 800 000 фунтов стерлингов от HMRC после ликвидации компании, управлявшей его имиджевыми правами.

По данным The Sun, общий доход от этого процесса составит 22,5 млн фунтов, что увеличит его состояние до 170 млн.

Руни – лучший бомбардир в истории «Юнайтед» (253 гола в 559 матчах) и бывший рекордсмен сборной Англии (53 гола в 120 играх). Он начал карьеру в «Эвертоне», перешел в «Юнайтед» в 2004 году за 27 млн фунтов и за 13 лет выиграл все главные клубные трофеи, включая Лигу чемпионов и пять титулов АПЛ.

После завершения карьеры он тренировал «Дерби Каунти», «Бирмингем» и «Плимут», но безуспешно. Сейчас Руни работает футбольным экспертом. Его состояние сформировалось благодаря огромным зарплатам – до 300 000 фунтов в неделю – и рекламным контрактам с Nike, Coca-Cola и EA Sports.