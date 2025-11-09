Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье

В воскресенье, 9 ноября, Александрия сыграет против житомирского Полесья в матче Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в рамках 12-го тура чемпионата Украины.

Встреча состоится на стадионе КСК «Ника» в Александрии. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Александром Афанасевым из Харьковской области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.