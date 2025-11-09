Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье
Команды сыграют матч 12 тура УПЛ
В воскресенье, 9 ноября, Александрия сыграет против житомирского Полесья в матче Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в рамках 12-го тура чемпионата Украины.
Встреча состоится на стадионе КСК «Ника» в Александрии. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Александром Афанасевым из Харьковской области.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артема предложили «Манчестер Юнайтед»
Елена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде