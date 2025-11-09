Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 07:51 |
78
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье

Команды сыграют матч 12 тура УПЛ

09 ноября 2025, 07:51 |
78
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 9 ноября, Александрия сыграет против житомирского Полесья в матче Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в рамках 12-го тура чемпионата Украины.

Встреча состоится на стадионе КСК «Ника» в Александрии. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Александром Афанасевым из Харьковской области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Шандрук объяснил победу Вереса над Рухом в УПЛ: «Бойко и должен забивать»
ВАН ЛЕУВЕН: «Арбитры снова повлияли на игру, и не в нашу сторону»
ЛИТВИНЕНКО: «Начали матч хорошо, потом была моя ошибка и пропустили гол»
Александрия Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу где смотреть Александрия - Полесье
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика
Футбол | 09 ноября 2025, 06:44 0
Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика
Решение принято. Легендарному клубу АПЛ предложили подписать Довбика

Артема предложили «Манчестер Юнайтед»

Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 08 ноября 2025, 20:02 18
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025

Елена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09.11.2025, 02:44
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
07.11.2025, 18:31 7
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Сборная Украины стартует в новом турнире. В чем смысл и кто соперники
Сборная Украины стартует в новом турнире. В чем смысл и кто соперники
07.11.2025, 11:05 1
Хоккей
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 6
Футбол
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем